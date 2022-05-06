Geç gelen yaz mangal satıcılarının yüzünü henüz güldürmedi Mangal satıcıları havaların ısınmasını bekliyor

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan mangal satışları, olumsuz kötü hava koşulları nedeniyle beklendiği gibi henüz başlamadı.

Her sene bu zamanlarda başlayan mangal sezonu, hava şartlarının elverişli olmaması nedeniyle gecikti. Açık alanlarda mangal keyfi yapmak isteyen vatandaşlar uzun süredir havaların düzelmesini bekliyor. Esnaf ise, kış mevsiminin adeta uzun sürmesinin mangal satışlarını azalttığını belirtiyor.

Eskişehir’de 25 yıldır soba ve mangal satışı yapan esnaf Gökhan Duru, kötü hava şartlarının satışlarını etkilediğini aktarırken ileriki günlerden umutlu olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz seneye göre mangal fiyatlarının iki katına çıktığını belirten Duru, satışlardaki azalmanın bir diğer nedeninin bu olduğunu söyledi. Kullanım süresi için kalitenin önemli olduğunu ve mangalda ucuza kaçılmaması gerektiğini öneren Duru, “Mangallarda kullanım süresi için kalite çok önemli, kendi imalatımız ürünler daha sağlam oluyor ve müşteriler de artık daha sağlam ürünleri tercih ediyor. En ucuz mangal 100150 lira. Vatandaş iki, üç kullanımdan sonra çöpe atacağına 200250 lira veriyor en kötü 510 sene kullanıyor” dedi.

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