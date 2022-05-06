İlçeye uyuşturucu madde getiren 2 kişi yakalandı

Eskişehir’de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Bir kişinin Alpu’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisini alan ekipler şahsı takibe aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Ağapınar Karakol Komutanlığı Asayiş ekiplerince EskişehirAlpu karayolu üzerinde yapılan uygulamada, içerisinde 2 şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada ise 3 gram bonzai ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla 2 şüpheli hakkında “Kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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