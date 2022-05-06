TCDD’den tren yollarına yaklaşmayın uyarısı Vatandaşlara on gün boyunca “Tren yollarından uzak dur” uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından, otla mücadele çerçevesinde 915 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir, Isparta, Afyonkarahisar ve Burdur güzergahlarında ilaçlama yapılacağından dolayı, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

TCDD, 915 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’de birçok istasyon arasında otla mücadeleye karşı “özel ilaçlama treni” ile önlem almaya başlıyor. Yapılacak çalışmanın, AfyonEskişehirKütahya istasyonları arasında da gerçekleştirileceği dile getirilerek vatandaşların istasyon çevresinde çok dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Açıklamanın devamında, “AfyonDinar, DinarKaklık, DinarGümüşgünBurdur Isparta, IspartaAfyon, AfyonDumlupınar, AfyonEskişehirKütahya, Kütahya Dursunbey, DursunbeyBalıkesir istasyonları arasında ‘özel ilaçlama treni’ ile otla mücadele çalışmaları çerçevesinde ilaçlama yapılacaktır. Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını uzak tutmaları ve arıların uzaklaştırılması önemle duyurulur” sözlerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.