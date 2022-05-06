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Tepebaşı'ndan haşereye karşı ilaçlama çalışmaları

İHA

Tepebaşı Belediyesi, toplum sağlığını korumak için gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Tepebaşı'ndan haşereye karşı ilaçlama çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi, toplum sağlığını korumak için gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.
Tepebaşı Belediyesi, kent halkının sağlığını korumak adına gerçekleştirdiği çalışmalara ilçe genelinde devam ediyor. Bu çerçevede haşere ile mücadele çalışmalarını devam ettiren Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, larvasit çalışmalarını tüm bölgede sürdürüyor. Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik ve sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Çalışmalar sırasında, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Tepebaşı halkının sağlık ve rahatı için belirlenen program çerçevesinde ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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