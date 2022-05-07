Vatandaşlar kendi sebzelerini üretmek için fideye koştu Fide satışları bu yıl daha da arttı Bahçelerinde ve balkonların sebze üretmek isteyenler 1 TL’ye satılan fidelere yoğun ilgi gösteriyor

Kendi sebzelerini bahçelerinde ve balkonların üretmek isteyen vatandaşlar 1 TL’ye satılan fidelere yoğun ilgi gösteriyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar fide satıcılarına akın etti. Evlerinin balkonunda ya da bahçelerinde kendi sebzelerini yetiştirmek isteyen vatandaşlar, neredeyse her köşe başında satılan fidelere yoğun ilgi gösterdi. Tanesi 1 TL’den satılan domates, biber, marul, sivri biber gibi fideler hem hobi amaçlı hem de tasarruf yapmak isteyen vatandaşlarca tercih ediliyor.



“Tanesini 1 liradan satışa sunuyoruz”

Havaların geç ısınmasından dolayı bazı vatandaşların fide alırken tereddüt ettiğini söyleyen fide satıcısı Ahmet Doymaz, ”Diğer yıllara göre insanlarda bir çekimserlik var, ancak sebze fiyatlarının yüksek olmasından dolayı da insanlar talep gösteriyorlar. Bu sene iklimin geriden gelmesinden dolayı insanlar alıp almama konusunda çekimser davranıyorlar, ama havaların ısınmasıyla birlikte bunun da düzeleceğine inanıyorum. Fidelerin çok cüzi miktarda, tanesi 1 liradan satışa sunuyoruz. Bahçesi olan insanlar bahçelerine olmayanlar ise saksı ve yoğurt kaplarına ekiyorlar. İnsanlar bir şekilde çareler üretip kendi ürünlerini yetiştirmek istiyorlar. Vatandaş en çok domates ve sivri bibere talep gösteriyor. Vatandaşlar tohum yetiştirmekte zorlanabiliyorlar, çünkü birazcık o işi bilmek gerekiyor. Ancak fide hazır olduğu için yetiştirmesi de kolay bu yüzden daha çok rağbet görüyor. Vatandaş fide aldığı zaman salatalık ve biberde 1 buçuk ay sonra ilk mahsulünü eline alıyor ancak domateste 3 aya kadar sürebiliyor” şeklinde konuştu.

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