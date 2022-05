Çiçekçiler Anneler Günü'ne hazır Esnaf iş yerlerini her bütçeye uygun çeşit çeşit, renk renk çiçeklerle doldurdu Çiçekçi Serdar İpek: “Çiçeklerin bakımı doğru yapılırsa daha uzun ömürlü ve anlamlı olur”

Anneler Günü'nde en çok tercih edilen hediyelerden biri olan çeşit çeşit, renk renk çiçekleri ile iş yerlerini dolduran esnaf hazırlıklarını tamamladı.

Çiçekçiler, 8 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü için talebi karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Müşterilerine geniş ürün yelpazesinde çiçekler sunacak olan çiçekçiler, Anneler Günü’nde yoğunluk olmasını bekliyor. Hummalı çalışmalarını sürdüren satıcılar, çiçeklerin düzenli bakım ile daha uzun ömürlü bir hediye haline geldiğini belirtiyor. Satıcılar, uzun yıllar boyunca evlerin süsleyen çiçeklerin daha anlamlı olduğunu dile getirdi.



“Anneler Günü’nde daha fazla yoğunluk oluyor”

Uzun yıllardır Eskişehir’de çiçekçilik yapan Serdar İpek, günler öncesinden hazırlıklara başladıklarını söyledi. Diğer özel günlere göre Anneler Günü’nde çiçeğe daha fazla talep olduğunu anlatan İpek, “Önceki özel günlere göre Anneler Günü’nde alternatifler çok olduğu için daha fazla yoğunluk oluyor. Anneler gününde talep fazlalaşıyor, çünkü sevgililer gününde insanlar sadece eşlerine çiçek alıyor ama anneler gününde kayınvalideler, anneler ve eşleri gibi birçok alternatif var. Yelpaze genişlediği için bizim işlerde biraz daha yoğunlaşıyor. Özel günlerin vazgeçilmezi olarak genelde orkideler çok satılıyor, gösterişli görüntüleriyle öne çıkıyorlar ve en çok tercih edilenlerden biri. Bizim kesme çiçeklerden hazırladığımız buketler var, bunlara da talep fazla. Onun dışında salon çiçekleri var, onlarda daha uzun ömürlü olma özelliği ile daha fazla tercih ediliyor” dedi.



“Bakımlarının düzgün yapılması gerekiyor”

Uzun ömürlü ve akılda kalıcı hediye almak isteyen insanların çiçekleri tercih ettiğini söyleyen İpek, çiçeklerin doğru ve düzenli bakım ile anlamlı hale geldiklerini dile getirdi. Her çiçeğin kendine göre bakımı olduğunu vurgulayan İpek şu ifadeleri kullandı:

“Bu çiçekler hediye edildikten sonra daha uzun ömürlü olmaları için bakımlarının düzgün yapılması gerekiyor. Yaz dönemi de geldi orkidelere 45 günde bir sulama yapılması gerekiyor. Diğer saksılı topraklı çiçeklere ise haftada bir sulama yapılması gerekiyor. Suyu bol seven ya da sevmeyen çiçeklere göre değişkenlik gösteriyor. Bunun yanında çiçeklerin özelliğine göre vitaminler oluyor. Bu şekilde düzenli bakım yapılan çiçekler daha uzun ömürlü oluyor ve böylece daha anlamlı hale geliyorlar”



“Fiyatları uygun tutmaya çalışıyoruz”

Son olarak çiçek fiyatlarından bahseden Serdar İpek, daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet için müşterilerin kendi mahallelerindeki satıcıları tercih etmesi gerektiğini vurguladı. Saksı çiçeklerinin 50 liradan başladığını söyleyen İpek, “Bu sene fiyatlar geçen seneye oranlar biraz yükseldi, ama her bütçeye uygun çiçek düzenlemesi yapıyoruz. Herkesin hediye olarak çiçek tercih edebilmesi için fiyatları uygun tutmaya çalışıyoruz. Ortalama 50 liradan 300 liraya kadar çiçek var. Gelen müşterileri eli boş göndermemek için fiyatları ona göre düzenliyoruz. Bir de insanlar mahallesindeki çiçekçileri tercih ederse ve onlara destek olurlarsa çok daha uygun olur. İnternetin olanakları ile çiçek almak, hediye etmek çok kolay hale geldi fakat çiçekçiye gidip bakarak almaları ve onlara destek olmaları işleri daha da güzelleştiriyor” dedi.

