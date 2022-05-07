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Günyüzü ilçesinde yağmur duası yapıldı.

En büyük geçim kaynağı tarım olan Günyüzü' nde, yağmur bekleyen vatandaşlar yağmur duasına çıktı. İlçenin Azmak mevkiinde yapılan duaya diğer mahallelerden de yoğun katılım oldu. Duanın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

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