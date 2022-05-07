Meteoroloji yine zirai don ve kırağı uyarısı yaptı Gece 1 dereceye kadar düşecek hava sıcaklığı yarın gündüz 25 dereceye kadar yükselecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklığının artması ile birlikte oluşacak radyasyon kaybı sonucu gece sıcaklıkların düşeceğini açıklayarak Eskişehir bölgesi için yine zirai don ve kırağı uyarısı yaptı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerde yer yer hafif zirai don olayı görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığı 3 ila 5 derece artması, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. 7 Mayıs 2022 Cumartesi gününden itibaren yağışlı ve bulutlu havanın bölgemizi terk etmesi ve oluşacak radyasyon kaybı ile gece sıcaklıkların düşmesi beklenmektedir. Eskişehir’in, Han, Çifteler, Seyitgazi, Mahmudiye, Mihalıççık, Beylikova, İnönü ilçeleri, Bursa’nın; Keles, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan, İnegöl, Yenişehir ilçeleri, Bilecik’in, Pazaryeri, Gölpazarı, Yenipazar, Bozüyük ilçeleri ile Kütahya il genelinde, gece ve sabah saatlerinde yer yer hafif zirai don olayı ile birlikte kırağı görüleceği beklendiğinden, oluşması muhtemel risklere karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.



Sıcaklıklar artıyor

Yapılan meteorolojik tahminlere göre, bu gece sıcaklığı Eskişehir’in ilçelerinde 1 ile 7 dereceye kadar düşecek. Yarın ise sıcaklıkların Sarıcakaya’da 25, Mihalgazi’de 24, Odunpazarı, Beylikova, Çifteler ve Alpu’da 21 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.