Atletizm yarışmasına pilatesli programla hazırlanan rekortmen Türkiye Şampiyonası’na hazırlanan milli atletin stili çok farklı

Atletizmde zeminin öneminden ve yaşanan sakatlıklardan bahseden Eskişehirli milli atlet Ecenaz Kara, Bursa’da düzenlenecek olan U23 Türkiye Şampiyonası’na hazırlandığını ifade ederek, pilates antrenmanlarını da programına eklediğini belirtti.

Ulusal ve uluslararası atletizm müsabakalarında elde ettiği dereceler ile adını sıkça duyuran Eskişehirli milli sporcu Ecenaz Kara, atletizmde en çok yaşanan sakatlıklardan, zeminin öneminden ve pilatesin atletizme olan etkisinden bahsetti. Yaklaşık 13 yıldır devam ettirdiği atletizm kariyerine, son 4 senede pilates antrenörlüğünü de ekleyen 22 yaşındaki sporcu Kara, 100 ve 200 metre mesafelerinde defalarca Türkiye Milli Takımı’nı temsil ettiğini dile getirdi. 2526 haziran tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek olan U23 Türkiye Şampiyonası’na hazırlanan Kara, “Kondisyon antrenmanlarımı, pilates teknikleri ile birleştirerek, vücudumu içten dışa doğru çok yönlü çalıştırıyorum ve düzenli olarak egzersiz programlarımı aksatmadan devam ettiriyorum” dedi.



“Atletlerin performansı zeminden zemine farklılıklar gösterebiliyor”

Atletizm branşında genellikle bölgesel kas yırtıkları, menisküs ve bağ zedelenmeleri gibi problemlerle karşılaştıklarını ifade eden Kara, “Kendi branşım olan 100 metre kategorisinde ise en çok hamstring kas gerginliği, sporculuğumuzu zaman zaman noktalayabilecek cinstendir. Bu spor dalında kesinlikle zemini göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü sporcunun tüm bedeni, baştan sona zeminden kaynaklı olarak etkilenebiliyor. Hatta antrenman sahası veya yarışma sahasının zeminine temas ettiğinizden itibaren beyninize sinyaller gelmeye başlıyor” ifadelerini kullandı.



“Sezon arası aktif dinlenme süreçlerinde, pilates antrenmanları yapılmalı”

Pilatesin vücuda olan katkılarından da bahseden Kara, “Pilates sayesinde ise daha esnek ve güçlü bir omurgaya sahip olabilirsiniz ve bu da atletizm antrenman tekniklerinize katkı sağlayacaktır. Her spor dalında olduğu gibi atletizmde de yaşanılan sakatlıklar sonrasında bağ dokularını güçlendirmek ve çalışmayan kas gruplarını çalıştırmak üzerine programlar tercih ediliyor. Türkiye’de maalesef sporcuların esneklik düzeyleri düşük ve bu durumu artırmak içinde sezon arası aktif dinlenme süreçlerinde pilates yapılabilir. Bu durum sadece üst düzey performans sergileyen sporcularda değil aynı zamanda başlangıç seviyesindekilere de uygulanabilirse, mükemmel bir alt yapılanma tesis edilecektir” şeklinde konuştu.

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