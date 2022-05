4 şişe kolonya içen şahıs zehirlenerek hayatını kaybetti

Eskişehir’de 4 şişe kolonya içen 61 yaşındaki şahıs, zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Alpu’nun Bozan Mahallesi’nde yaşayan 61 yaşındaki H.I. isimli erkek şahıs, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla evde bulunan 4 şişe kolonyayı içti. İçtiği kolonyalardan dolayı zehirlenen ve evinde fenalaşan H.I., ailesi tarafından çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bilinci kapalı durumda hastaneye getirilen H.I., yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

