Yaz mevsimine girerken sağlıklı beslenme tavsiyeleri Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Diyetisyeni Ayda Erken: "Kışın alınan kiloları kaybetmek için acele etmek ve bazen sağlıksız diyetlere başvurmak son derece tehlikeli olabilir"

Sağlıklı bir yaşam için hayatımızın her döneminde yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı edinmenin önemine vurgu yapan Diyetisyen Ayda Erken, mevsim farklılıklarının beslenmeye etki ettiğini ve insanların kış aylarında ısınmak için daha yağlı ve kalori değeri yüksek besinlere yöneldiğini kaydetti. Bu nedenle kış aylarında kilo alımının kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Erken, yaz aylarında ise daha ince kıyafetlerin giyilmesi, kış mevsiminde alınan fazla kiloların kendini göstermesiyle kişilerde kilo verme isteğinin arttığına dikkat çekti.



Fazla kilolardan kurtulma yöntemleri

Kışın alınan kiloları kaybetmek için acele etmenin ve bazen sağlıksız diyetlere başvurmanın son derece tehlikeli olabildiğinin altını çizen Erken, fazla kilolardan nasıl kurtulabileceğine ilişkin ise şu önerilerde bulundu:

“Bize kilo aldıran en önemli unsurlardan biri düzensiz uyku ve yemek saatleridir. Günde bir kez 68 saatten fazla olmamalı uyuyun. Sabah kalktıktan sonra kahvaltınızı geciktirmeden ilk 1 saat içinde yapın. Bu metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Kahvaltıdan 3 saat sonra küçük bir ara öğün alın ve ara öğünden 2 saat sonra da öğle yemeğinizi yemeye çalışın. Öğle yemeğinden sonra 4 saat hiçbir şey yemeyin. 4 saatin bitiminde yine küçük bir ara öğün alıp, 2 saat sonra da akşam yemeğinizi yiyin. En son yatmadan 12 saat önce küçük bir ara öğün daha alıp gününüzü sonlandırın. Böylelikle 'azar azar, sık sık yemek' denilen alışkanlığı düzenlemiş ve metabolizmanızın daha düzenli çalışmasını sağlamış olursunuz. Yemeklerinizi yavaş yavaş ve iyi çiğneyerek, her lokmayı en az 15 kez yiyin. Küçük lokmalar alın. Acele etmeyin. Günde 1215 bardak su içmeliyiz. Özellikle her öğünden önce 12 bardak su içip öğünle birlikte ve öğünden sonraki ilk yarım saatte sıvı tüketmemeye çalışın. Aşırı tuzlu veya baharatlı besinler iştahınızın açılmasına, dolayısı ile ihtiyacınızdan daha fazla yemek yemenize ve kilo almanıza sebep olacağından az tuzlu, az baharatlı yemekler pişirip sofrada tekrar tuz, baharat eklemeyin. Büyük ve çukur tabaklarda yemek olduğundan daha az görüneceğinden psikolojik olarak doyamazsınız. Böylelikle yine ihtiyacınızdan fazlasını yemiş olursunuz. Tüm yemeklerinizi küçük ve düz tabaklarda yiyin. Böylelikle 'karnınızdan önce gözünüz doymuş' olur. Yemek esnasında başka şeylerle (televizyon, gazete, sohbet) meşgul olmak hem ölçüyü kaçırmanıza hem de çiğnemeyi unutmanıza sebep olacağından yemek yerken başka şeylerle meşgul olmayın.”



Uzun süreli halsizlik hissine karşı

Karbonhidrat oranı düşük beslenme alışkanlığının halsizliğe neden olacağına değinen Erken, "Mutlaka her öğünde sebze, meyve ve tahıl tüketmeye özen gösterin. Sebze sevmeyenler için domates suyu içmek alternatif olabilir. Domates suyu ile kan dolaşımınızı hızlandırarak, düşen enerjinizi yükseltebilirsiniz. Öğün atlamayın, her 34 saatte bir yiyin. Baharatlı ya da yağlı besinler mide yanmasına neden olabilir, kaçının. Uzun süreli zindelik hissi için güne tam tahıl ürünleri ve meyve gibi yağ oranı düşük, lif oranı yüksek bir kahvaltıyla başlayın. Ekmek, mısır gevreği gibi karbonhidratlar serotonin hormonunun salgılanmasına neden olarak rahatlatıcı görev görürler. Sabah enerjisini artırmak için kahvaltınıza mutlaka meyve sularını ekleyin. Bazı meyve suları sabah saatlerinde mide asitliğini değiştirerek yanmalara neden olabilir. Meyve seçimi bu konuda önemlidir; ananas, elma ve üzüm doğru alternatiflerdendir. Basit şeker oranı yüksek besinlerden, kafein oranı çok yüksek olan içeceklerden uzak durun. Bunlar günün ilerleyen saatlerinde sersemlik hissi oluşturabilir. Alkol tüketmemeye özen gösterin. Merkezi sinir sistemini baskılayan alkol, birkaç saat sonra aşırı yorgunluğa yol açar. Unutmayın, spor vücudun enerji üretmesine sebep olur, yorulmasına değil. Çalışan kaslar metabolizmanızı hızlandıracak, hareket anında salgılanan hormonlar mutluluk ve zindelik getirecek” dedi.

