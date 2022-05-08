Eskişehir’de günübirlik kiralanan evler denetlendi Günübirlik evlere 174 bin 83 lira para cezası kesildi

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Eskişehir’de polis ekipleri tarafından günübirlik kiralanan evlere yönelik yapılan denetimde 13 evin sahibine 174 bin 83 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 13 ekip ve 59 personelin katılımıyla günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından 83 tesis denetlendi. Kimlik Bildirim Sistemi Projesi'ne kayıtlı olup eksik veri gönderdiği tespit edilen 13 evin sahibine 1774 Sayılı Kanun'a muhalefetten toplam 174 bin 83 lira idari para cezası uygulandı.

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