4 şişe kolonya içti, kaldırıldığı hastanede öldü

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de evinde 4 şişe kolonya içtiği öne sürülen Hasan Ipışık (61), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi´nde oturan Hasan Ipışık, iddiaya göre, önceki gün evde bulunan 4 şişe kolonyayı içince zehirlendi. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evinde yapılan Hasan Ipışık, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. İki gün yoğun bakımda tutulan Ipışık, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Alpu Jandarma Komutanlığı ve savcılıkça soruşturma başlatılırken, Ipışık Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi´nde toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-05-08 11:57:55



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