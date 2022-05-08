İl Sağlık Müdürü Bilge’den 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü mesajı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, “8 Mayıs Dünya Talasemi Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Talasemi hastalığı hakkında bilgiler verdi.

Mesajında Talasemi hastalığı hakkında konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Bilge, “Talasemi ve diğer kalıtsal kan hastalıklarının önemini vurgulamak ve toplumda farkındalık oluşturmak adına, 1993 yılından bu yana tüm dünyada ‘8 Mayıs Dünya Talasemi Günü’ olarak anılmaktadır. Talasemi ve orak hücre anemisi başta olmak üzere kalıtsal kan hastalıkları ülkemizde ve dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde akraba evliliklerinin fazla olması, genetik geçişli bir hastalık olan Talasemi’nin görülme sıklığını arttırmakta, her yıl yüzlerce hastalıklı çocuk dünyaya gelmekte, aileler ve toplum maddi manevi zarara uğramaktadır. Talasemi taşıyıcılarının büyük çoğunluğu bu hastalığı taşıdıklarını bilmezler. Ancak Talasemi hastası bir çocuk sahibi olduklarında ya da özel kan testi yaptırdıklarında öğrenirler. Talasemi deride solukluk, halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, gelişme geriliği gibi belirtilerle gösterir. Bazı vakalarda demir eksikliği anemisi ile birlikte görülmekle beraber, sıklıkla demir eksikliği anemisi ile karıştırılabilmekte ve bu nedenle özel testle tanının kesinleştirilmesi önem arz etmektedir” dedi.

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