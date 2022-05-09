Alpu yolundaki kazada hayatını kaybeden sayısı 2’ye yükseldi

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Eskişehir’de önceki gün meydana gelen bir trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde EskişehirAlpu karayolunda meydana gelen kaza L.Ç.’nin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi. Kazada ağır yaralanan ve Eskişehir Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan M.K.’nin de dün hayatını kaybettiği öğrenildi. M.K.’nin cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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