Eskişehir-Ankara karayolunda zincirleme trafik kazası, 2 yaralı

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EskişehirAnkara kara yolunda meydana gelen ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, EskişehirAnkara karayolu Otogar mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen 26 NS 037 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan başka bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 DPF 353 plakalı otomobil, önündeki 26 AAC 378 plakalı bir diğer otomobile çarptı.

Kazada 26 NS 037 plakalı otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve trafik ekibi sevk edildi. Aynı ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

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