Eskişehirli Yazar Ramiz Öztuna’nın ‘Özür Dilerim Oğlum’ adlı romanı yayınlandı.

Romanının Anadolu kültürünün izlerini taşıdığını anlatan Öztuna, "Romanım; atasözleri, deyimler ve deyişlerle desteklenmektedir. Lise çağındaki gençlerin iç sesiyle sevgiyi çağrıştıran romanım, yaşamı sorgulamaktadır. Romanımda kişiler tanıtılırken, kişiler aydınlık bir yüzle, güçlü karakterlerle öne çıkıyor. Romanı; yaşamın farklı durumlarını, yaşam kesitlerini tatlı, akıcı bir üslûpla ve duru Türkçeyle yazarak okurlarıma sundum. Yoğun ve derin anlatımlı romanımda; liseli Serkan’ı, Serkan’ın anasını, babasını, arkadaşlarını, öğretmenlerini ele alarak kısa, çarpıcı ve uyarıcı dokunuşlara yer verdim. Romanı okuduğumuzda; iyi bir gözlem ürünü, bir roman olduğu, zaman sırasının gözetildiği anlaşılmaktadır. Bu eser; uzun yıllar canlı kalacak, özellikle öğretmen ve öğrencinin ilgisini çekecek niteliktedir. Eskişehir edebiyatına kalıcı bir eser kazandırmaktan mutluluklar duydum’’ dedi.

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