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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ataç yağmur ve şükür dualarına katıldı

İHA

Başkan Ataç yağmur ve şükür dualarına katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Yukarı Söğütönü, Yukarı Kartal, Turgutlar ve Kargın Mahallelerinde düzenlenen yağmur ve şükür dualarına katıldı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kırsal mahalle sakinleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.
Başkan Ataç, Yukarı Söğütönü, Yukarı Kartal, Turgutlar ve Kargın Mahallelerinde düzenlenen yağmur ve şükür dualarına katıldı. Etkinliklerde çok sayıda mahalle sakini ile bir araya gelen Başkan Ataç, vatandaşlar ile selamlaşarak sohbet etti. Katıldığı yağmur ve şükür duaları hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Bugün kırsal mahallelerimizde düzenlenen etkinliklerde vatandaşlarımız ile birlikteydik. Yağmura, suya hepimizin ihtiyacı var. Bu güzel ve bereketli topraklar, yağan yağmurla daha da verimli hale geliyor. Birlikte geleneklerimizi yaşatırken dayanışmanın ve paylaşmanın mutluluğunu da paylaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimin dualarının kabul olmasını temenni ediyor, üreticilerimize bereketli bir dönem diliyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Ataç’a ziyaretlerinde Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Hasan Tutucu da eşlik etti. Başkan Ataç’ı ağırlayan kırsal mahalle sakinleri de katılımından dolayı kendisine teşekkür etti.

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