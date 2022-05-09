“Çocuk Doğaçlama Tiyatro Sporuna Sen De Katıl” oyunu Eskişehirlilere keyifli anlar yaşattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Çocuk Doğaçlama Tiyatro Sporuna Sen De Katıl” oyunu Eskişehirlilere keyifli anlar yaşattı

İHA

“Çocuk Doğaçlama Tiyatro Sporuna Sen De Katıl” oyunu Eskişehirlilere keyifli anlar yaşattı

Eskişehir'de Espark AVM’de gösterime sunulan “Çocuk Doğaçlama Tiyatro Sporuna Sen De Katıl” adlı oyun, seyirciler tarafından yoğun ilgi gördü.
Ankara’dan Eskişehir’e gelen Çorap Söküğü Tiyatro Ekibi, “Çocuk Doğaçlama Tiyatro Sporuna Sen De Katıl” adlı oyunu çerçevesinde bir etkinlik düzenledi. Espark AVM’de düzenlenen tiyatro oyununa, çocuklar başta olmak üzere Eskişehirli vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Seyircilerin interaktif katılımları ile birlikte oynanan çeşitli doğaçlama oyunlar, çocukların alkışları eşliğinde devam ederek izleyicilerden takdir topladı.
Düzenlenen oyunla alakalı Espark AVM yetkililerine ve Eskişehir halkına teşekkür eden tiyatro sanatçısı İlter Baturay, “Buraya Ankara’dan geldik. Esin Kartaloğlu ile beraber yaklaşık 23 yıldır çocuklar üzerine doğaçlama tiyatro sporları çerçevesinde çalışmalar yapıyorduk. Bu etkinlikleri bir projeye dönüştürmek istedik. Proje, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda ilk defa gösterime sunuldu ve arkasından çeşitli salonlarda da seyircilere takdir edildi. İlk defa çıktığımız şehir dışı turnesinde ise birinci durağımız Eskişehir Espark AVM oldu. Sırasıyla Denizli, Balıkesir, Konya ve Hatay’a doğru yola çıkacağız. Projelerimizin ekranlarda yayınlanması için birçok televizyon kanalından teklifler alıyoruz. Heyecanlıyız ve bu şehre geldiğimiz için mutluyuz. Bizi burada yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir´de tüm etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı
YEREL HABERLER Eskişehir´de tüm etkinlikler 15 gün süreyle ...
Yörükler 2 yılın ardından Hıdırellez Şenliği’nde hasret giderdi Okunan mevlit sonrasında yağmur duası yapıldı, davetlilere ‘Şifalı Yörük Aşı’ dağıtıldı Gemiç Mahallesi Muhtarı Osman Kaya; “Mahalle halkını birliği ve beraberliği sağladıkları için kutluyorum” Gemiç Köyü Yörük Türkmen Kültürü ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Fadime Uzun; “Kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi yaşatıp gelecek nesillere aktarıyoruz”
YEREL HABERLER Yörükler 2 yılın ardından Hıdırellez Şenliği’nde ...
Başkan Ataç yağmur ve şükür dualarına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Ataç yağmur ve şükür dualarına katıldı
Nisan ayındaki kazalarda 139 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Nisan ayındaki kazalarda 139 kişi hayatını kaybetti
Boyun düzleşmesine karşı uzmanlar uyarıyor
YEREL HABERLER Boyun düzleşmesine karşı uzmanlar uyarıyor
Eskişehirli yazar Ramiz Öztuna’nın ‘Özür Dilerim Oğlum’ adlı romanı yayınlandı
YEREL HABERLER Eskişehirli yazar Ramiz Öztuna’nın ‘Özür Dilerim ...
Fırlattığı gülleleri Türk spor tarihine bağışlıyor Elinden çıkan güllelerin derecesi Türk spor tarihine kazınıyor Rekortmenin bileklerine sayaç dayanmıyor
YEREL HABERLER Fırlattığı gülleleri Türk spor tarihine ...
Amatör ligde maç sonu kavga çıktı, 1 futbolcu yaralandı
YEREL HABERLER Amatör ligde maç sonu kavga çıktı, 1 futbolcu ...
Eskişehir-Ankara karayolunda zincirleme trafik kazası, 2 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir-Ankara karayolunda zincirleme trafik ...
Keskin Barajı’nın son hali görenleri umutlandırdı Kış yağışlarının baraj suyuna olan etkisi dikkat çekti
YEREL HABERLER Keskin Barajı’nın son hali görenleri umutlandırdı Kış ...
Alpu yolundaki kazada hayatını kaybeden sayısı 2’ye yükseldi
YEREL HABERLER Alpu yolundaki kazada hayatını kaybeden sayısı 2’ye ...
Çizmelioğlu şehit anneleri ile buluştu
YEREL HABERLER Çizmelioğlu şehit anneleri ile buluştu
İl Sağlık Müdürü Bilge’den 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü mesajı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Bilge’den 8 Mayıs Dünya Talasemi ...
Yıkım kararı verilen hobi bahçelerindeki yapılar için beklenen karar çıktı
YEREL HABERLER Yıkım kararı verilen hobi bahçelerindeki yapılar için ...
Anneler Günü’nü şehit oğlunun mezarı başında geçirdi Şehit annesi Şahinde Kaya: “Her gün aynı ama böyle özel günler içini yakıyor insanın”
YEREL HABERLER Anneler Günü’nü şehit oğlunun mezarı başında ...
Eskişehir'de hobi bahçelerindeki evlerin yıkım kararı 30 günlüğüne durduruldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de hobi bahçelerindeki evlerin yıkım kararı ...
Eskişehir Antika Pazarı’na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Eskişehir Antika Pazarı’na yoğun ilgi
4 şişe kolonya içti, kaldırıldığı hastanede öldü
YEREL HABERLER 4 şişe kolonya içti, kaldırıldığı hastanede öldü
ESSK’dan beş milli sporcu ile tarihi başarı
YEREL HABERLER ESSK’dan beş milli sporcu ile tarihi başarı
Kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli ...
Fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilere para cezası kesildi
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilere para cezası ...
Eskişehir’de günübirlik kiralanan evler denetlendi Günübirlik evlere 174 bin 83 lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Eskişehir’de günübirlik kiralanan evler ...
Otomobilden havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilden havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı
Özel Ümit'ten akşam poliklinik hizmeti
YEREL HABERLER Özel Ümit'ten akşam poliklinik hizmeti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.