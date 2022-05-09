Rektör Şenocak "Engelli insanlarımızın sorunlarını kendi sorunlarımız olarak görmeliyiz"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, "Engelli insanlarımızın sorunlarını kendi sorunlarımız olarak görmeli ve çözümü için kararlılıkla çaba sarf etmeliyiz" diye belirtti.

Rektör Şenocak, 1016 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yayınladığı mesajda, engellilerin bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak ve onları toplumla bütünleştirecek tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğinden bahsetti. Engelliliğin doğuştan olabileceği gibi hayatın getirdiği bir durum da olabileceğine değinen Prof. Dr. Kemal Şenocak, “Engelli insanlarımızın yetenekleri doğrultusunda çalışma hayatına ve üretime katılmaları; sağlık, sosyal ve eğitim haklarından yararlanmaları sağlanmalıdır. Engelli vatandaşlarımıza sağlanan bakım, danışmanlık ve destek hizmetleri daha ileri seviyelere taşınmalıdır. Medeni bir toplum olmanın en önemli göstergelerinden birinin engelli vatandaşlara sağlanan hayat standartları olduğu unutulmamalıdır. Engellilik doğuştan olabileceği gibi hayatın getirdiği bir durum da olabilir. Bu bilinçle engelli insanlarımızın sorunlarını kendi sorunlarımız olarak görmeli ve sorunların çözümü için kararlılıkla çaba sarf etmeliyiz. Bir insanımızın bile yaşama sevincini geri getirmenin tüm toplumumuz için büyük bir kazanç olduğunu bilmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftası’nı kutluyor, haftanın engellilikle ilgili duyarlılık ve farkındalığın artmasına katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve tüm sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum” diye konuştu.

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