Eskişehir’de 15 günlük açık alanlarda etkinlik yasağı

Eskişehir Valiliği tarafından 10 Mayıs ve 24 Mayıs 2022 tarihleri arasında açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinliğin yasaklandığı açıklandı.

Eskişehir Valiliği’nin resmi sitesinde yapılan açıklamada, açık alanlarla yapılması düşünülen yürüyüş, oturma eylemi, çadır kurma, pankart asma, konser, şenlik ve festival gibi etkinliklerin yasaklandığı belirtilerek, “Vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair uluslararası sözleşmeler, T.C. Anayasası ve yasalardan kaynaklanan hak ve özgürlüklerini tam ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin temini ile ilimizde huzur ortamı ile kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17 ve 19’uncu maddelerindeki hükümler gereğince, ilimiz genelinde (Jandarma sorumluluk bölgeleri dahil olmak üzere) 19 Mayıs 2022 günü yapılacak olan kutlamalar, resmi törenler, valilik ve kaymakamlıklarca, düzenlenmesi uygun görülenler ile siyasi parti faaliyetleri hariç olmak üzere, açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinlik (yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, afiş/pankart asma, konser, şenlik, festival vb.), Eskişehir Valiliği’nin 09 Mayıs 2022 tarih ve 316 sayılı kararı ile 10 Mayıs 2022 tarihi saat 00.01 ve 24 Mayıs 2022 tarihi saat 24.00’a kadar 15 gün süre ile yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Alınan kararlar birlikte, Eskişehir’de bu hafta içi başlaması planlanan müzik festivali de gerçekleşmeyecek.

