6 bin kadın Anneler Günü’nü kutladı

Tepebaşı Belediyesi’nin Anneler Günü etkinliğinde bir araya gelen 6 bin kadın günün tadını çıkardı. Programda kadınlara seslenen Başkan Ataç, “Bizim kadınımız, annelerimiz her şeyin en iyisine layıktır” dedi.

Tepebaşı Belediyesi Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlik ile 6 bin Eskişehirli kadını bir araya getirdi. Özdilek AVM yanında bulunan açık alanda buluşan kadınlar; Özgenur Altaş, Salim Özkara ve Mesut Girgin’in şarkıları ile gönüllerince eğlendi. Etkinliğe CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve çeşitli siyasi partilerin kadın yöneticileri de katıldı.

Buluşmada kadınlara seslenen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kadınlara verilen değerin önemine dikkat çekti ve,“ Çok değerli cumhuriyet kadınları, hepiniz hoş geldiniz. Açık havada bu güzel etkinlikte bir aradayız çok mutlu oldum, ayaklarınıza sağlık. Pandeminin ardından ilk kez buluştuk, sizleri çok özlemiştim. İyi ki bir araya geldik. Bizim kadınımız, annelerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Anneler Günü için buluşmuşken Türkiye’nin en büyük annesini, Zübeyde Hanım’ı anmak istiyorum çünkü öyle bir evlat doğurdu ki bugün burada özgürce toplanmamızın bile en büyük nedeni. Bu neden Mustafa Kemal Atatürk’tür, nur içinde yatsınlar. Büyük şair Can Yücel'e sormuşlar, ‘Neden hep babanıza şiir yazıyorsunuz?’ Can Yücel, ‘Anneme olan sevgimi yazacak kadar şair değilim’ demiş. Bugün güzelce Anneler Günü’nü kutlayacağız. Binlerce kişi bir araya gelmeye de devam edeceğiz. Bugün 6 bin, yarın 26 bin kişi bir araya geliriz. Yeter ki birlikteliğimiz hayat boyu sürsün. Anneler Günü’nüz kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Kadınlar ile selamlaşan Başkan Ataç bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. Etkinliğe katılan anneler de Başkan Ataç’a kadınlar için gerçekleştirdiği çalışmalar ve kadına verdiği değerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.