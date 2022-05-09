Çalınan 2 motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

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Eskişehir’de çalınan 2 motosiklet polis ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi, olayla ilgisi olan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda çalınan 2 adet motosiklet Tepebaşı bölgesinde ele geçirildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ele geçirilen motosikletler, sahiplerine teslim edilirken olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.K. gözaltına alındı.

Şüpheli S.K.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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