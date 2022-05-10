OSB’yi mesken tutan hırsızlar sanayicinin korkulu rüyası oldu Fabrika sahibi Ali Çelikoğlu: “Bekçimiz ve kamera sistemlerimiz var ama bir türlü yakalanamadı” Fabrika sahibi Arda Korkmaz: “Hırsızlar kaçarken aracı üzerime sürdü”

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (EOSB) son günlerde artan hırsızlık vakaları, fabrika ve atölye sahiplerini tedirgin ediyor.

Eskişehir OSB’de son 1 ay içerisinde hırsızlık vakalarında artış olduğu iddia edildi. Saat ayırt etmeksizin güvenlik önlemlerini aşarak fabrikalara giren hırsızlar, çok sayıda hurda ve çeşitli malzemeler çaldı. Bölgede yıllardır faaliyet gösteren fabrika sahipleri, hırsızlık vakalarında önceki dönemlere göre ciddi oranda artış yaşandığını söyledi. Geçen haftalarda mobilya fabrikasında 3 gün arayla 2 hırsızlık olayı yaşandığını belirten fabrika sahibi Ali Çelikoğlu, 150 bin TL civarında zarara uğradığını kaydetti. Öte yandan, fabrika sahipleri hırsızların genellikle daha sonra değerlendirilmek üzere mülk bahçesine toplanan hurdaları çaldıklarını aktardı.



Kaçarken arabayı fabrika sahibinin üstüne sürdüler

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