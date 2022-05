Ramazan sonrası çörek otu yağına talep arttı Oruç sonrası bünyesini tekrar güçlendirmek isteyen vatandaşlar, soğuk sıkım çörek otu yağını tercih ediyor Meryem Altın; "Ölümden başka her derde deva”

Ramazan ayı sonrası, zayıflayan bağışıklık sistemini ve metabolizmasını güçlendirmek isteyen vatandaşlar soğuk sıkım çörek otu yağına talep gösteriyor.

Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, Ramazan ayından sonra da vücutlarını toparlamak için aktarların yolunu tuttu. Doğal destekleyici olarak önemli bir rol oynayan çörek otu yağına kışın da olduğu gibi talep çok. Ramazan ayı boyunca açlık ve susuzluk çekerek bağışıklığı azalan bazı vatandaşlar, bünyesini tekrar güçlendirmek için çareyi çörek otu yağında buldu.



“Ölümden başka her derde deva”

Osmanlı geleneğinden beri her türlü hastalığın tedavisinde kullanılan çörek otunun öneminden bahseden aktar Meryem Altın, Ramazan ayından sonra zayıflayan bünyeler için kullanılması gerektiğini ifade etti. Geçmişte de pidelerin üzerinde çörek otunun kullanılma sebeplerinden birinin Ramazan boyunca bünyeyi güçlendirmek olduğunu söyleyen Altın,” Çörek otu için geçmişten günümüze kadar gelen, ‘ölümden başka her derde deva’ şeklinde bir söz vardır. Osmanlı geleneğinden beri her türlü hastalıkta kullanılmıştır. Genellikle çörek otu, hasta olmadan önce kullanılması gerekiyor çünkü içinde bağışıklık sistemimizi güçlendirici içerisinde maddeler var. Sağlıklıyken de gün içerisinde bir çay kaşığı kadar çörek otu yağını ya da kendisinin tüketilmesini öneriyoruz. Geçmişte buna benzer örnekler var. Ramazan ayında insanlar uzun süreler boyunca aç ve susuz kaldığı için bünyeleri zayıflayabiliyor. Özellikle de kış ayında denk gelen Ramazan’da insanların bünyesi zayıflıyor ve daha kolay hasta oluyorlar. Bu yüzden geçmişte Ramazan ayında, insanların bünyesini kuvvetlendirmek ve metabolizmayı güçlendirmek için pidelerin üstünde bile çörek otu kullanılmıştır. Bu yüzden normal zamanda ekmeklerin üstünde çörek otu olmaz. Ramazan ayında insanların bünyesinin kuvvetlenmesi için pidelerin üstünde kullanılmış ve hala da kullanılıyordur. Bu sebepten dolayı çörek otunun düzenli olarak mutlaka tüketilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

