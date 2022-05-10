Fizyomer’den lokantacılara indirimli hizmet

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ve Eskişehir Lokantacılar Odası arasında indirim anlaşması imzalandı.

Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen ve Başkan Vekili Emin Sarper’in yer aldığı buluşmada, ilk olarak Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi hakkında bilgilendirme gezisi yapıldı. Daha sonra Fizyomer Terapia Müdürü Recep Balcılar ile Lokantacılar Odası Başkanı Bilen arasında sözleşme imzalandı. Üyelerine böyle bir imkân sunduğu için Fizyomer yönetimine teşekkür eden Başkan Bilen, kaliteli hizmeti üyelerine daha uygun koşullarda sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Daha sonra ise Fizyomer Terapia Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Türkan Tünerir ile günün anısına fotoğraf çekimi yapıldı.

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