Sivrihisar ziyaretçi akınına uğruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivrihisar ziyaretçi akınına uğruyor

İHA

Sivrihisar ziyaretçi akınına uğruyor

Tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi ziyaretçi akınına uğruyor.
Tarihi turistik alanları, müzeleri, dizi ve filmlere konu olan atmosferi ile turizmin başkenti haline gelen Sivrihisar, yoğun bir şekilde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Haftaiçi ve hafta sonu düzenlenen turlarla yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Sivrihisar’da turistler keyifli vakit geçiriyor. Türkiye’nin ilk uygulamalı kilim müzesi, 850 yıllık tarihi Ulu Camisi, Türkiye’nin ilk açık hava heykel müzesi, Zaimağa Konağı, Nasreddin Hoca Kültür Evi, Tarihi Saat Kulesi ve Seyir Terası, Ermeni Kilisesi, Pessinus Antik Kenti, Balık Damı gibi alanlarda zamanlarını keyifle geçiren, Sivrihisar’ın yöresel lezzetlerine hayran kalan yerli ve yabancı turistler ilçenin eşsiz güzellikleriyle zaman geçiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fizyomer’den lokantacılara indirimli hizmet
YEREL HABERLER Fizyomer’den lokantacılara indirimli hizmet
Muhtardan ihtiyacı olan öğrencilere ücretsiz kalem
YEREL HABERLER Muhtardan ihtiyacı olan öğrencilere ücretsiz kalem
İl Sağlık Müdürü Bilge’den '10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü' açıklaması
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Bilge’den '10 Mayıs Dünya Sağlık ...
Cam yüklü tır alev aldı
YEREL HABERLER Cam yüklü tır alev aldı
İlerleyen teknoloji gümüş piyasasını da yükseltiyor Gümüşçü Sedat Turgut: “Teknolojik aletlerde kullanılan gümüş parçalar, piyasa fiyatını artırıyor”
YEREL HABERLER İlerleyen teknoloji gümüş piyasasını da ...
517 projeye 24 milyon TL’lik rekor hibe
YEREL HABERLER 517 projeye 24 milyon TL’lik rekor hibe
Başkan Çam’dan çadırı yanan mevsimlik tarım işçilerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Çam’dan çadırı yanan mevsimlik tarım ...
Ramazan sonrası çörek otu yağına talep arttı Oruç sonrası bünyesini tekrar güçlendirmek isteyen vatandaşlar, soğuk sıkım çörek otu yağını tercih ediyor Meryem Altın; "Ölümden başka her derde deva”
YEREL HABERLER Ramazan sonrası çörek otu yağına talep arttı Oruç ...
İnönü Belediyesi ilaçlama çalışması başlattı
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi ilaçlama çalışması başlattı
Doğaseverlerde ekipman hazırlıkları başladı Dağcılarda öncelik güvenlik Kaliteli ve bilinçli dağcı sporcuların sayısı artıyor Fahrettin Öncel: “Eskişehir’de yapay spor tırmanış duvarı yok” “Eskişehir coğrafyası, kamp ve yürüyüş için harika bir yöre”
YEREL HABERLER Doğaseverlerde ekipman hazırlıkları ...
600 bin liralık ‘tepsi’ çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER 600 bin liralık ‘tepsi’ çalan hırsız yakalandı
OSB’yi mesken tutan hırsızlar sanayicinin korkulu rüyası oldu Fabrika sahibi Ali Çelikoğlu: “Bekçimiz ve kamera sistemlerimiz var ama bir türlü yakalanamadı” Fabrika sahibi Arda Korkmaz: “Hırsızlar kaçarken aracı üzerime sürdü”
YEREL HABERLER OSB’yi mesken tutan hırsızlar sanayicinin korkulu ...
Çalınan 2 motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Çalınan 2 motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi
6 bin kadın Anneler Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER 6 bin kadın Anneler Günü’nü kutladı
Eskişehir´de tüm etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı (2)
YEREL HABERLER Eskişehir´de tüm etkinlikler 15 gün süreyle ...
Kırım Tatar Teşkilatları Platformu istişare toplantısı sonuç bildirisi yayınlandı "Kırım’daki Rusya işgaline karşı mücadelemiz devam edecektir" "Zulme karşı birlikte mücadele ettiğimiz Ukrayna halkına desteğimiz kesilmeksizin ve yılmaksızın sürecektir"
YEREL HABERLER Kırım Tatar Teşkilatları Platformu istişare ...
Eskişehir’de 15 günlük açık alanlarda etkinlik yasağı
YEREL HABERLER Eskişehir’de 15 günlük açık alanlarda etkinlik yasağı
Rektör Şenocak "Engelli insanlarımızın sorunlarını kendi sorunlarımız olarak görmeliyiz"
YEREL HABERLER Rektör Şenocak "Engelli insanlarımızın sorunlarını ...
Sivrihisar’da restorasyon çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Sivrihisar’da restorasyon çalışmaları devam ediyor
Eskişehir´de tüm etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı
YEREL HABERLER Eskişehir´de tüm etkinlikler 15 gün süreyle ...
“Çocuk Doğaçlama Tiyatro Sporuna Sen De Katıl” oyunu Eskişehirlilere keyifli anlar yaşattı
YEREL HABERLER “Çocuk Doğaçlama Tiyatro Sporuna Sen De Katıl” oyunu ...
Yörükler 2 yılın ardından Hıdırellez Şenliği’nde hasret giderdi Okunan mevlit sonrasında yağmur duası yapıldı, davetlilere ‘Şifalı Yörük Aşı’ dağıtıldı Gemiç Mahallesi Muhtarı Osman Kaya; “Mahalle halkını birliği ve beraberliği sağladıkları için kutluyorum” Gemiç Köyü Yörük Türkmen Kültürü ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Fadime Uzun; “Kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi yaşatıp gelecek nesillere aktarıyoruz”
YEREL HABERLER Yörükler 2 yılın ardından Hıdırellez Şenliği’nde ...
Başkan Ataç yağmur ve şükür dualarına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Ataç yağmur ve şükür dualarına katıldı
Nisan ayındaki kazalarda 139 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Nisan ayındaki kazalarda 139 kişi hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.