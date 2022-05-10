Doç. Dr. Duru, "Hemşirelik özerklik ve profesyonellik düzeyini yükseldi"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nazike Duru, tarihin ilk devirlerinde hasta ve düşkünlere yardımla başlayan hemşireliğin, süreç içinde özerklik ve profesyonellik düzeyini yükseldiğini belirtti.

Hemşirelik Haftası dolayısıyla yaptığı bilgilendirmesinde, hemşirenin rol ve işlevlerini anlatan Duru, en eski sağlık mesleği olan hemşireliğin tarihin ilk devirlerinde hasta ve düşkünlere yardımla başladığını, Yakın Çağ’daki gelişmelerin hemşireliğin yeniden doğuşunu sağladığını, Türkiye’de hemşireliğin Çanakkale ve I. Dünya Savaşı’nın etkisi ile oluştuğunu söyledi. Cumhuriyetin ilanı ve kadına verilen sosyal haklar sayesinde hemşirelik okullarının açıldığını belirten Doç. Dr. Duruk, 1980’li yıllarda hemşirelik yüksekokullarının fakülteleşme sürecine girdiğini söyledi. Modern hemşirelik rollerini bakım verici, eğitici, araştırıcı, yönetici ve koordinatör, karar verici, hasta savunucu, iletişim ve eşgüdüm sağlayıcı, rehabilite edici, konfor sağlayıcı/rahatlatıcı, tedavi edici, kariyer geliştirici, özerk ve sorumluluk sahibi olma ile danışman rolü olarak sıraladı. Doç. Dr. Duruk, açıklamasını şöyle sürdürdü;



"Hemşirelik özerklik ve profesyonellik düzeyini yükseldi"

“Hemşirelik, hekimin sağ kolu olmaktan, otonomi sahibi olmaya, hasta başı hemşireliğinden, okul, iş yeri, aile sağlığı merkezleri gibi çeşitli ortamlarda uygulanan bir mesleğe, ilaç uygulamak, kan almak ve tansiyon ölçmek gibi sınırlı görevlerden önemli toplumsal sorumlulukları olan bir mesleğe dönüşmüştür. Bütün bu gelişmeler hemşireliğin özerklik ve profesyonellik düzeyini yükseltmiştir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.