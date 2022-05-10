Raylı sistemler sektörünün temsilcileri, Eskişehir'deki fuarda buluştu



Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de düzenlenen `Rail Industry Show´ demir yolu endüstrisi altyapı ve teknolojileri fuarı, yerli ve yabancı 100'den fazla sektör temsilcisini bir araya getirdi.

TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışına Vali Yardımcısı Kubilay Ant, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ile çok sayıda kişi katıldı.

Stantların açıldığı ve 3 gün sürecek fuarın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Ant, "Dünyamızda demir yollarının yaklaşık 200 yıllık bir tarihi var. Eskişehir'de de yaklaşık 130 yıllık bir tarihi var. Genel manada sanayinin söz konusu olduğu, kalkınmışlığın söz konusu olduğu bütün coğrafyalarda demir yolu bir öncü olmuştur. 19'uncu yüzyılın 2'nci yarısından itibaren sanayinin temeli olmuştur. Bu manada bu fuarı gerçekleştiren, katkısı olan ilimizdeki tüm kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

Fuarın açılış kurdelesini kesen Vali Yardımcısı Ant ile beraberindekiler, stantları gezerek bilgi aldı. 12 Mayıs'a kadar ücretsiz gezilebilecek fuarla eş zamanlı olarak düzenlenecek 'Raylı Sistemler Finansman Zirvesi'nde ise banka ve fon yöneticileri, yabancı hükümet temsilcileri, yerel yönetimler, proje danışmanlık, sigorta ile hukuk şirketleri bir araya gelecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2022-05-10 15:46:34



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