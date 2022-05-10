Çocuklar doğa ile buluşuyor

Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilen atölye çalışmaları, her yaştan katılımcıyı doğa ile buluşturuyor.

Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini gerçekleştiren Yeryüzü Ekoloji Okulu; doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, sürdürebilirliği, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekanı tanımayı ve mekan bilincini ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda düzenlenen yeni dönem atölye çalışmaları arasında; 69 yaş için Oyunlarla Geri Dönüşüm Atölyesi, 810 yaş için Teraryum Atölyesi, 610 yaş için Doğada Duyularım Atölyesi, Okulumda Kompost Atölyesi, Etkileşimli Kitap Okuma Atölyesi ve Etnobotanik Atölyesi yer alıyor. Atölyeler 16 Mayıs16 Haziran 2022 tarihlerinde, hafta içi saat 10.0011.00 ve 14.0015.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Ayrıca okullar da Tepebaşı Belediyesi ile iletişime geçerek gruplar halinde atölye çalışmalarına katılabiliyor.

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