Yağışlı havalar tekrar etkisini gösterecek

Birkaç gündür güneşli havanın etkili olduğu Eskişehir’de bugün dâhil olmak üzere önümüzdeki günlerde yağış bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan hava tahminlerine göre Eskişehir’de hava sıcaklığının artması ve gök gürültülü sağanak yağışların tekrar etkisini göstermesi bekleniyor. Bugün öğle saatlerinden sonra yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yarın ise orta şiddetli rüzgâr ve öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Tahminlere göre, 12 ve 13 Mayıs günlerinde yağış olmayacağı öngörülürken az bulutlu bir hava bekleniyor. Hafta sonuna gelindiğinde ise 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde genel olarak parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise kısa süreli ve hafif olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

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