OFDER ‘den annelere moral gezisi

Eskişehir Otizmli Çocuklar Farkındalık Derneği (OFDER), annelere moral gezisisi düzenledi. Gezi; dernek üyeleri ve gönüllülerin katılımıyla sağlandı.

OFDER Başkanı Talat Türeli, gezi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Otizmli çocuğu olan anne ve babaların; çocuklarının yanında her zaman pozitif olmaları gerekir. Çocukların yetiştirilmesinde annelerin rolü çok büyüktür. Otizmli çocukların annelerinin morallerinin yüksel tutulması açısından, zaman zaman bu tarz etkinliklerin düzenlenmesi gerekir. Bu tarz gezi ve konserleri ilerleyen günlerde de düzenleyeceğiz’’ dedi.

OFDER’in düzenlediği ‘Anneler Günü’ gezisinin ilk durağı Bursa Cumalıkızık köyü oldu. Köyde, kahvaltı yapıldı. Sonra köy gezisine geçildi. Çeşitli hediyeliklerin satıldığı sokakta alışveriş yapıldı. Ardından İznik’e gitmek için yola çıkıldı. İznik’te tarihi yerler gezildi. Göl kenarında yemek yendi. Yemekten sonra, göl kenarında gün batımı izlendi. Eskişehir’e dönüş başladı.

OFDER Başkan Yardımcısı Münire Turgutoğlu gezi sırasında yaptığı açıklamada, “Otizmli çocuk annesi olmanın zorluklarını yaşayanlardanım. Çocuklarımızı topluma kazandırabilmek için önce güçlü, mutlu ve umutlu bireyler olmamız gerekiyor. Bizi asıl yoran çocuklarımızın yok sayılması, ötekileştirilmesi, dışlanması. Bu yolda en büyük kaygımız ‘Bizden sonra çocuklarımıza ne olacak?’ Çocuklarımızı yetiştirirken pek çok zorluğa ve olumsuz davranış biçimlerine maruz kalıyoruz. Bu nedenle OFDER derneğimizin asıl amacı; bu konuda farkındalık oluşturmak, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu zorlu yolculuğa beraber devam etmektir. Bugün bu gezi sayesinde çocuklarımızı evde bırakarak sorumluluk duygusu olmadan eğlendik. Yüksek moral ve motivasyonla Eskişehir’deki evlerimize döndük” dedi.

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