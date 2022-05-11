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Tecrübeli dövüşçü Kick Boks Dünya Kupası için gün sayıyor Emre Karaca: “Asıl hedefim İslam Olimpiyatları” “Bu iş benim için bir aşk ve Türkiye için dövüşeceğim”

İHA

Tecrübeli dövüşçü Kick Boks Dünya Kupası için gün sayıyor Emre Karaca: “Asıl hedefim İslam Olimpiyatları” “Bu iş benim için bir aşk ve Türkiye için dövüşeceğim”

Farklı dövüş sporlarında milli takım için mücadele eden tecrübeli sporcu Emre Karaca, 12 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek olan Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası için gün saydığından ve asıl hedefinin ise İslami Dayanışma Oyunları olduğundan bahsetti.
Boks, kick boks ve muay thai olmak üzere farklı dövüş branşlarında milli takım forması giymesinden dolayı adını Türk spor tarihine erken yaşlarda yazdıran Emre Karaca, 12 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda ringe çıkmak için gün sayıyor. Aktif sporcu kariyerinin haricinde de Eskişehir’deki kendi dövüş salonunda antrenörlük yapmaya devam ederken, 57 kilogram sıkletinde yarışacağı için bir süredir sıkı bir diyet programı uyguladığını ve tempolu antrenmanlarla da bu turnuvadan sonraki hedefinin, İslami Dayanışma Oyunları olduğunu vurguladı.

“Sporcuların asıl hedefinde bu turnuvadan sonra yapılacak olan İslami Dayanışma Oyunları var”
Sezon içerisinde sık sık dövüşlere çıkarak idmanlarla, diyetlerle, öğrencileriyle ve müsabakalarla iç içe olduğunu ve bu süreçlerde de zihinsel sağlığını formda tutmaya çalıştığını ifade eden 32 yaşındaki Karaca, konuyla alakalı olarak şöyle konuştu:
“Katılacağım organizasyona, dünyanın dört bir yanından dövüşçüler gelecek ve Türk sporcuların haricinde yabancı kick boksçular da gözüne İslam Olimpiyatları’nı kestirmiş durumda. Bu yüzden sert müsabakalara tanıklık edeceksiniz. Yaklaşık bir buçuk ay önce Türkiye Şampiyonu oldum ve yeniden milli takım için ringlerde boy göstereceğim. Öncelikle çarşamba günü tartıya sonra da tahmin ettiğim üzere cuma günü maça çıkacağım.”

“Türkiye’de dövüş sporlarının, futbol kadar itibarı yok maalesef”
“Türkiye’de dövüş sporu ile uğraşanlar biliyor ki; bu branş ülkemizde futbol kadar itibar görmüyor” diyen Karaca, “Devletimizden, federasyonumuzdan sporcuları teşvik edebilir nitelikte ödüller istiyoruz ve biz bu işten para kazanmak için ayrıyeten yurtdışında dövüşmek istemiyoruz. Bu yıl muay thai milli takım seviyesi, kick boks ve boks branşlarına başarı olarak bir adım daha yaklaştı ve ödüllerin derecesi de bir o kadar arttı” ifadelerini kullandı.

“Bu iş benim için bir aşk ve gücüm el verdiğince Türkiye için dövüşeceğim”
Türk bayrağını yurtdışında temsil ettiği turnuvalarda İstiklal Marşı okunurken her zamankinden daha fazla duygulandığını ve zaman zaman gözlerinin dolduğunu ifade eden milli dövüşçü Emre Karaca, “Yurtdışındaki organizasyonlar da onlarca sporcu oluyor ve orada kimliğinin önüne ülkenin ismi geçilerek listelerde okunuyorsun ya da ringe adından önce Türkiye’nin ismi anons edilerek çağırılıyorsun. Bu iş, benim için bir aşk ve gücüm el verdiğince hem Türk bayrağı hem de İstiklal Marşı için dövüşeceğim” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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