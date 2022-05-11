Eskişehir’de düzenlenen ‘Rail Industry Show; Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı ve Zirvesi’ne katılan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), fuarda sergilediği ürünlerle ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Temelleri 1937 yılında atılan ve Türkiye’nin en büyük üç entegre demir ve çelik şirketinden biri olan KARDEMİR, Eskişehir’de 1012 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ‘Rail Industry Show; Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı ve Zirvesi’ne katıldı. Kuruluşundan ve özelleştirildiği tarih olan 1995 yılından itibaren Türk demir ve çelik sektörünün öncüsü ve lokomotifi olarak bilenen KARDEMİR, sektörde kendine has ürün ve özellikleriyle de dikkat çekiyor. Fuar alanına getirdiği demiryolu rayı ve tekerleği ile ziyaretçilerin ilgisini çeken KARDEMİR, aynı zamanda da hazırladığı ürün kataloğu ve bilgilendirmelerle de vatandaşlara farklı ürünlerini tanıttı.



“Uluslararası standartlarda ve kalitelerde üretim kabiliyetlerine de sahiptir”

Karabük’te bulunan fabrika yerleşkesinde, Türkiye’de ilk kez üretilen ve tek olan birçok ürünü barındıran geniş bir ürün yelpazesine sahip olan KARDEMİR’de, Türkiye’nin ilk ve tek 72 metreye kadar demiryolu rayının üretiminin yapıldığı ray ve profil haddehanesinde, gelişen teknoloji ve mimaride yapı sektörünün önemli ağır profilleri de üretilmektedir. 550 milimetre genişliğe kadar farklı tiplerde ağır profil üretim kabiliyetine sahip şirket, 500 mm’ye kadar H profil de üretmektedir. Aynı zamanda ağır profil ürünü de Türkiye’de sadece KARDEMİR’de üretilmektedir. Ayrıca kontinü haddehanesinden nervürlü inşaat çeliğini de tedarik eden şirket, uluslararası standartlarda ve kalitelerde üretim kabiliyetlerine de sahiptir.



“Türkiye’nin en kalın kangalı üretiliyor”

KARDEMİR, demiryolu ulaşımında önemli yere sahip bir diğer ürün olan demiryolu tekerleğinde ise ilk ve tek olarak 200 bin adet kapasiteli tesiste üretti. 920 milimetre çapta BA303 ve BA004 tip TSI Sertifikalı yük vagonu tekerlerin yanı sıra, 860 milimetre çapta metro tekerleği de üretilmektedir. KARDEMİR’in son dönem modern teknoloji ile donatılı olan demiryolu tekerleği üretim tesisi, Türkiye’de demiryolu tekerleği ihtiyacının tamamını karşılayabilecek ve aynı zamanda dünyaya da ihraç edebilecek konumda yer almaktadır. Fabrika sahasında bulunan Çubuk ve Kangal Haddehanesi’nde ise 5,5 milimetreden 56 milimetreye kadar Türkiye’nin en kalın kangalı üretiliyor.



“TCDD’nin yük taşıma kapasiteni en çok kullanan şirket konumundadır”

KARDEMİR’de, demir üretiminin ana iki kalemi olan demir cevheri ve taş kömürü, yerli madenlerden temin edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) en önemli tedarikçilerinden biri olan şirket, aynı zamanda da TCDD’nin yük taşıma kapasiteni en çok kullanan şirket konumundadır. Sadece bir fabrika olmanın ötesinde, bölge ekonomisinde de büyük bir öneme sahip şirket, sosyal sorumluluk bilincine de en üst seviyede sahip olup, özellikle Karabük ilinde kentin ihtiyacı olan birçok alanda varlığını göstermektedir. Bağlı ortaklıkları ve alt işverenleriyle 5 binin üzerinde istihdam gücüne sahip fabrika, sürdürülebilir üretim ve verimli insan kaynağı yönetimi ile çalışmalarını sürdürüyor.

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