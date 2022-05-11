Kayısının kilosu 50 TL’den tezgâhta İlk kayısılar Eskişehir tezgâhlarına da indi

Sezonun ilk kayısıları hasatlarının yapılmasının ardından Eskişehir’de de 50 TL’den tezgâhlarda yerini almaya başladı.

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden birisi olan kayısı, yavaş yavaş tezgâhlarda görülüyor. Vatandaşların özellikle Haziran ve Temmuz ayında daha fazla tüketmeleri beklenen sezonun ilk kayısıları 50 TL’den alıcı bulmaya başladı. İlerleyen dönemlerde vatandaşların ilgisinin artacağını söyleyen manav Emre Deveci, şu an sadece tadım yapmak isteyen ve hamilelerin ilgilerinin yoğun olduğunu belirtti.



“Kayısı fiyatlarında ciddi anlamda düşüşler beklemiyoruz”

Sezonun ilk kayısılarının Eskişehir’de ilk kez tezgâhlara indiğini ifade eden Deveci, bu lezzetli ürünün Mersin’in Mut ilçesinden geldiğini dile getirdi. Deveci, “Kayısı sezonunu artık açmış bulunmaktayız. Kilogram fiyatı şu an 4550 TL arasında değişiyor. İlerleyen dönemlerde üretim artışıyla birlikte fiyatlar biraz düşebilir, ancak kayısı fiyatlarında ciddi anlamda düşüşler beklemiyoruz. Sonuçta meyvecilik kaliteli bir iştir. Eğer kaliteli ürünler getirmeye devam edersek fiyatlarda büyük bir oynama gözlemleyemeyebiliriz. Vatandaşlarımız da bütçelerine göre ilgi göstermeye başlarlar mutlaka. Ayrıca tezgâhımızın da zengin gözükmesi gerekiyor. Bu yüzden sezonun ilk kayısılarıyla tezgâhımızı renklendirdik. Sonraki aylarda kayısı üretimine bağlı olarak Alanya, Bursa ve İnegöl gibi yerlerden kayısı getirmeye başlayacağız. Özellikle şekerpare kayısısının dönemi geldiğinde İnegöl’den buraya ciddi bir kayısı gelişi olur. Bugünden itibaren eylül ve ekim aylarına kadar Eskişehir’de kayısılar tezgâhtaki yerlerini almaya devam edecekler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.