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Bu ilçe taşıma suyla tarım gelirini 5’e katladı Porsuk Çayı suyu, kış aylarında taşıma sistemi ile yapılan suyu olmayan baraja taşındı Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp: “Boşa akan suyu getirerek, 23 bin dönüm araziyi sulamaya başladık “Su akar, Türk yapar”

İHA

Bu ilçe taşıma suyla tarım gelirini 5’e katladı Porsuk Çayı suyu, kış aylarında taşıma sistemi ile yapılan suyu olmayan baraja taşındı Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp: “Boşa akan suyu getirerek, 23 bin dönüm araziyi sulamaya başladık “Su akar, Türk yapar”

Eskişehir Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Porsuk Çayında kış aylarında akan boş suyu gölete taşıyarak, ilçe topraklarının 23 bin dönümünü sulak araziye çevirdi. İlçede tarım geliri 5 katına çıktı.
Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ilçesinde yaptığı projelerle tarım ve hayvancılık gelirlerini artırdı. İlçe yakınlarından geçen Porsuk Çayı suyunu kış aylarında taşıma sistemi ile suyu olmayan baraja taşıdı. Burada biriken su aynı zamanda ilçenin ekolojik dengesini değiştirdi. Baraj çevresinde bulunan 23 bin dönüm arazi kapalı sistem ile sulamaya döndü. Bu sayede ilçede daha önce ekilemeyen mısır, pancar, ay çiçeği ve pancar gibi ürünler ekilmeye başlandı. Bu ürünlerle çiftçinin geliri ise ortalama 5 kat arttı. Bununla da kalmayarak ince sebze üretimi için kollar sıvandı. Sulama sistemi ile ilçede domates ve biber gibi ürünlerin ekimi başlayacak. Yapılan sulama sistemi ile çoğu çiftçi yılda iki kez ekim yapmaya başladı.

“9 kilometre hatla su basıyoruz”
Belirtilen barajın taşıma suyla doldurulduğunu ifade eden Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, “Bu sulama barajının 1996 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşaatına başlanmıştı. 2021 yılında biz Beylikova Belediyesi olarak DSİ ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde bu barajı işletmek için devraldık. İnşaatı 20 sene sürmüştü. Geçen yıl biz barajı devraldıktan sonra, burada görmüş olduğunuz su tamamen Porsuk Çayı’nın kışın boşa akan sularını depolama üzerine planladık. Biz ekim ayından mart ayına kadar boşa akan Porsuk’un suyunu pompa istasyonu vasıtasıyla Emircik Mahallesi’nden Beylikova’ya 9 kilometre bir hatla suyu basıyoruz. Tekrar oradan da barajın içine pompalıyoruz. Görmüş olduğunuz baraj, başka bir yerden desteklenmeden sadece taşıma suyla çalıştırılan bir baraj” dedi.

“23 bin dönüm arazi sulamaya başladı”
Kışın boşa akan suyla, yaz aylarında tarımı 5’e katladıklarını ifade eden Alp, konuşmasının devamında şunları söyledi:
“Kışın boşa akan suları bu baraja aktardıktan sonra biz ilk önce 11 bin dönüm tarım arazisini kapalı devre sulama sistemiyle hizmete aldık. Bu sene tekrar 12 bin dönüm arazide yine çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki sene itibariyle orası da devreye girecek. Toplam 23 bin dönüm arazi, cazibeli kapalı devre sistemiyle sulanmaya başladı. Şu anda 11 bin dönüm araziyi çiftçilerimiz işlemeye başladı. Şu anda ilçede çok memnuniyet verici bir durum var. 2 senede bir ekilen tarım arazileri her sene ekilmeye başladı. Verim 5 katına çıktı. Buradaki en büyük avantaj; sadece arpa ve buğday ekilen, nadasa bırakılan araziler artık mısır, pancar, silajlık mısır, patates, soğan, tohumluk ayçiçeği çok çeşitli yan bitkilerle sulamaya açıldığı için, ilçedeki çiftçinin gelirini de en az 10 kat artırıyor. Böyle olunca ilçemizdeki arazilerden kıraç olduğu için yıllık 10 milyon lira gibi bir geliyordu. İnşallah önümüzdeki sene bu 10 katına çıkarak 100 milyon lira olacak. Buradaki çiftçiler için, ülkemiz için çok kıymetli bir şey. Biz barajın etrafındaki 4 bin boş tarım arazilerini de Beylikova Belediyesi olarak bu sene işledik. Şu anda 2 bin dönüm buğday, 2 bin dönüm de arpa ektik. Hem cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ‘boş tarım arazisi kalmasın’ sözünü uyguladık.”

“Su akar, Türk yapar”
İlçede sebze üretiminin de başlayacağını belirten Alp, “Su hayat demek hayat demek. Eskiden ‘Su akar, Türk bakar’ derlerdi. Artık ‘Su akar, Türk bakar’ yok diyoruz, ‘Su akar, Türk yapar’ var diyoruz. Bölgenin iklimi de değişti. Eskiden don mevsimi erken başlıyordu. Şimdi en az 1520 gün, 1 ay gibi don sezonu geç olacağı için burada ikinci ürünleri de almaya başlayacağız. Domates, biber gibi ürünler de ekilmeye başlanacak. Beylikova, Anadolu’nun ortasında barajı, suyu olmayan bir ilçeydi. Porsuk içimizden yıllarca Karadeniz’e boşa akıyordu. Hem iklimi hem tarımı ve suya bu kadar ihtiyaç olduğu bir dönemde bu işi yapmak bizim için mutluluk verici” diye konuştu.

“Yılda 2 ürün ekmeye başladık”
Beylikova Ziraat Odası Başkanı Nuri Altın ise ilçenin tarımda altın çağını yaşadığını ifade ederek, “Gölet yapılmadan önce kurak ve kırsal bir alanda yaşıyorduk, umutsuzduk. Şu anda gelirimiz yüzde 500 oldu. Hayatımız değişti. 2 yılda bir ekiyorduk, şimdi her yıl eker olduk. Çift ürün almaya başladık. İklimimiz değişti; yağmur alır olduk, rutubetimiz var. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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