Buruk bir mutlulukla tezgâhlarını kapattılar Pazarcı Mustafa Altın: “Babamın hatırası yıkılacak” Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek: “Eskişehir’in en modern ve güzel pazar alanı olacak”

Eskişehir’de uzun yıllardır vatandaşın alışveriş yaptığı Kurtuluş Kapalı Pazarı’nda hizmet veren esnaf, yıkım kararının ardından son günü buruk bir mutlulukla geçirdi.

Depreme dayanıksız olduğu için yıkımına karar verilen Kurtuluş Kapalı Pazarı için esnafa duyurusu yapılan 10 Mayıs’ta buruk bir mutluluk yaşandı. Yıllarca hizmet verdikleri, ailelerini geçindirdikleri, ekmek parası kazandıkları, hayalleri uğruna başında bekledikleri tezgahlarını kapalı pazarda son kez açan pazarcı esnafı, duygu dolu anlar yaşadı. Yıllar boyu aynı yerde açtıkları tezgahlarını kapatan, alacakları malzemeleri toplayan esnaf, yıkılacak kapalı pazar alanındaki geçen uzun zamanın biriktirdiği hatıralardan dolayı burukluğu yaşadı. Tüm bu burukluğun yanında da yenisi yapılacak olan Kurtuluş Kapalı Pazarı’nın sevinciyle iş başında olan pazarcı esnafı, yoğun duygularla gün geçirdi.

Pazarcı esnafının mağduriyet yaşamaması için Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri’nde ara verilen hizmete Kurtuluş Mahallesi İmar Sokak’ta devam edileceği öğrenildi. İmar Sokak üzerinde kurulacak olan semt pazarı, her hafta çarşamba ve cumartesi günleri açılacak.



“Babamın hatırası yıkılacak”

Geçtiğimiz yıl kaybettiği babasının izinden giderek pazarcılık yapan Mustafa Altın, çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği alanın yıkılmasından dolayı buruk bir sevinç yaşıyor. Pazar alanının bu kadar kötü hale gelmeden bakım ve onarımla daha uzun süre kullanılabileceğini belirten Altın, “Burada 18 yıldır pazarcılık yapıyoruz. Ben burada büyüdüm. Babamdan bana kalan bir tezgahtı. Babam geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti. Onun hatırasını yaşatıyordu. Burada 18 yılımızı geçirdik elbette ki içimizde bir hüzün var. Bu pazar tezgahının benim için ayrı bir anlamı da vardı. Keşke yıkılmasaydı da restorasyonu yapılsaydı fakat geç kalındı. Buranın bakımsızlığı, ihmalkarlığı, gözden çıkarılmış olması daha da kötü hale getirdi. Yıkılacak olması bir yandan iyi olurken bir yandan da kötü olacak. Pazar alanında düzen kalmadı ve esnaf mağdur oluyordu. Yeni yapılacak pazar alanının bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. Bu alana önceden bakım ve tadilat yapılmış olsaydı yıkıma gerek kalmayabilirdi. Biz esnaf olarak elimizden geleni yaptık ama bir yere kadar oldu” dedi.



“Eskişehir’in en modern ve güzel pazar alanı olacak”

Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri’nin yenilendikten sonra Eskişehir’in en modern ve güzel pazar yeri olacağını söyleyen Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek, inşaatın bir an önce tamamlanması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Pazarcı esnafının ileride daha rahat edeceği belirten Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

“Çok uzun yıllardır kullanılan Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri, artık sadece soruna neden oluyordu. Gerekli görüşmeleri yaptık ve yıkım kararı çıktı. Esnafımızın mağduriyet yaşamaması için Kurtuluş Mahallesi İmar Sokak üzerinde haftada 2 gün pazar kurulacak. Çarşamba ve cumartesi günleri kapalı pazar esnafı orada tezgâhını açacak. Kapalı pazarın inşaatı tamamlandığında ise Eskişehir’in en modern ve güzel pazar alanı olacak. Yetkililerle görüşmelerimizde inşaatın 2023’ün üçüncü çeyreğinde biteceğini söylediler. Umarız ki gecikme olmaz ve esnafımız yeni yerinde işine devam eder.”

