Tüm Türkiye onu “Üzümler olunca da gelin" demesiyle tanımıştı Jandarma ekiplerini üzüm yemek için davet eden nine hayatını kaybetti

Eskişehir’de jandarma ekiplerinin ziyareti sırasında "Üzümler olunca da gelin" demesiyle sosyal medyada geniş yer bulan Eskişehirli Tevhide Yalçın nine hayatını kaybetti.

Koronavirüs sebebiyle tüm Türkiye’deki 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kolluk kuvvetlerinin yaptığı çalışmalarda Mihalıççık’ın Yunus Emre Mahallesi’nde ziyaret edilen Tevhide Yalçın sosyal medyada geniş yer almıştı. Eşi Mehmet Yalçın ile yaşayan Tevhide nine, evine gelen jandarma ekiplerine “Üzümler olunca da gelin” demesiyle tanınmıştı. Jandarma ekiplerince çekilen ve paylaşılan video sosyal medyada paylaşım rekorları kırmıştı.

İyi niyeti ve samimiyetiyle videoyu izleyenlerin adeta içini ısıtan Tevhide nineden kötü haber geldi. Tevhide Yalçın, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybettiği öğrenilen Tevhide nine, düzenlenen cenaze töreninin ardından Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan mezarlığa defnedildi. Tevhide ninenin cenazesine, yakınları, sevenleri ve daha önce oğlu olarak gördüğünü söylediği jandarma personelleri katıldı.

