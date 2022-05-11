Günyüzü'nde İlçe Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Günyüzü İlçe Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, İlçe Kaymakamı Gökhan Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda ilçenin huzurunu bozacak her türlü olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü. İlçe Kaymakamı Arslan “İlçemizin huzurunu korumak vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilçe Emniyet Amirliği 7/24 saat aralıksız çalışmalarını yürütmektedir. Önceliğimiz can ve malı korumaktır. Bu güzel ülkemiz ve ilçemiz her şeyin en iyisine layıktır. Bizler layık olmak için var gücümüzle gece gündüz demeden her konuda çalışacağız." dedi.

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