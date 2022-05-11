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Günyüzü ilçesinde öğrencilere yayalar için güvenli trafik eğitimi verildi.

713 Mayıs trafik haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlikte, öğrencilere yayalar için 5 adımda trafik güvenliği anlatıldı. Etkinliğe İlçe Kaymakamı Gökhan Arslan, Belediye Başkanı Menderes Durgut ve trafik eğitimi için İlçe Emniyet Amiri Zülkarne Sırakaya katıldı. Ellerinde pankartlarla yolun karşısına geçen öğrenciler renkli görüntüler oluştrudu.

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