Demiryolu elektrik hattındaki 3 tonluk gergi ağırlığını çalan şüpheliler yakalandı

EskişehirAnkara demiryolunda Devlet Demiryolu'na ait elektrik hattında gergi ağırlığı amacıyla kullanılan demirleri çalan 3 kişi ve çalıntı malzemeleri satın alan 1 hurdacı jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Alpu ve Beylikova ilçelerinde 2022’nin Nisan ayı içinde EskişehirAnkara demiryolu hattındaki elektrik kablolarının sarkmasını engelleyen gergi ağırlığı amaçlı kullanılan döküm demirler çalındı. Piyasa değeri 21 bin TL olan toplam 3 ton 100 kilogram dökme demir malzemenin çalınmasıyla ilgili faili meçhul 5 hırsızlık olayının aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, Alpu ve Beylikova İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince özel bir çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve istihbarat araştırmaları neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 3 şüpheli ile çalınan malzemeleri satın alan 1 hurdacının kimlikleri tespit edildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon ile 3 şüpheli ve çalınan malzemeleri satın aldığı tespit edilen 1 hurdacı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda; 1 adet motosiklet ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Ele geçirilen malzemeler hakkında yapılan araştırmada, motosikletin 6 Mayıs tarihinde Odunpazarı’na bağlı Emek Mahallesi’nden çalındığı tespit edilerek Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile sahibine teslim edildi.

Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Hırsızlık’, malzemeleri satın alan hurdacı ise ‘Hırsızlık Malını Satın Almak’ suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan toplam 4 şüpheliden 1’i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken diğer 3’ü tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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