Otobüsün çarpmasıyla şarampole yuvarlanan minibüsteki 2’si çocuk 8 kişi yaralandı

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Eskişehir’de yolcu otobüsünün arkadan çarptığı minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüste bulunan 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 04.20 gibi PolatlıSivrihisar karayolu 25’inci kilometresinde meydana geldi. Oğlakçı Mahallesi mevkiinde olan kazada edinilen bilgilere göre, Onur G., idaresindeki 61 BB 680 plakalı yolcu otobüsü ile önünde seyir halinde bulunan Mahmut A.’nın kullandığı 63 ACU 871 plakalı minibüse arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonucu minibüs yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yolcu otobüsünde yaralanan olmazken, şarampole yuvarlanan minibüsün sürücüsü Mahmut A. ile araçta yolcu olarak bulunan Yusuf A., Zemzem A., Zeliha A., Ömer Faruk A. (11), Abdulkadir A. (6), Hatun A., ve Muhammed A. yaralandı. Kazada yaralanan 2'si çocuk 8 yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sivrihisar Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

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