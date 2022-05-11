İdare Mahkemesi, valilik yasaklarına itirazı kabul etmedi (2)



FİRMA, YENİ TARİH BELİRLEDİ

Eskişehir´de 12-15 Mayıs tarihleri arasında müzik festivalini yapmayı planlayan organizasyon şirketi, etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklamasına ilişkin İdare Mahkemesi´ne yaptığı başvuru kabul edilmemesi üzerine yeni tarih belirlendiğini açıkladı. Şu ana kadar satılan biletlerin 9-12 Haziran´da yapılacak festival içinde geçerli olduğu belirtilen açıklamada, "Eskişehir Valilik makamının aldığı 15 günlük konser ve festival yasaklama kararına ilişkin yürütmeyi durdurma talebimiz yine benzer sebeple reddedildi. Alınan bu yasak kararıyla gerçekleşmesi planlanan, `Anadolufest´ adlı festival organizasyonumuz iptal edilmişti. Bu nedenle festival, Eskişehir Valiliği´nin belirttiği 15 günlük yasağın sona erdiği tarihten sonraki bir zaman dilimine; 9-12 Haziran tarihleri arasına ertelenmiştir. Yaşanılan ve yaşatılan mağduriyet için üzgünüz. Festivalin yeni tarihlerinde alınan tüm biletler geçerlidir. Katılama müsait olmayacak değerli dinleyicilerimin bilet iadesi aldığı kanal üzerinden yapılacaktır" denildi.

Festival için bugüne kadar 10 binin üzerinde bilet satıldığı açıklanmıştı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2022-05-11 19:32:39



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