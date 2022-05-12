Jandarmadan çocuklara uygulamalı trafik eğitimi

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Eskişehir’de Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilk ve orta okul düzeyindeki öğrencilere ‘Trafik kurallarına uyum ve trafikte saygı bilinci’ amacıyla uygulamalı eğitim verildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 713 Mayıs Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde çocukları bilinçlendirmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Çocuk Eğitim Parkı’nda Osmangazi İlkokulu ve Orhangazi Ortaokulu öğrencilerine ‘Trafik kurallarına uyum ve trafikte saygı bilinci’ konularında uygulamalı eğitim verildi.

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