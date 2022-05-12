OSB’den hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (EOSB) hırsızlık yaptığı belirlenen 1 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından EOSB’de gerçekleşen hırsızlık konularının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Odunpazarı ilçesindeki bir aracın içerisinde; 2 adet kaynak makinası, 1 adet oksijen şalaması ve 2 adet 15 metrelik seyyar kablo bulundu. Hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

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