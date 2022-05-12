Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne yeni birim

Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Karagülle, çocukların doğumsal hastalıkları, doğum sonrası düzenli aşı takibinin hekimlerce yapıldığını belirterek, “Yeni açılmış olan Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniğinde; hastanede doğan ya da diğer sağlık kuruluşlarından hastaneye sevk edilen, yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı olan bebeklerin takip ve tedavisi alanında uzman ve deneyimli ekibimiz ile yürütülmektedir” dedi.

Bebek ve çocuk sağlığının toplumların gelişmişlik düzeylerini gösterdiğine değinen Karagülle, Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünde, doğumdan ergenliğe kadar uzanan süreç içinde yer alan çocukların tanı, takip ve tedavisi ile ilgilenildiğini söyledi. Yeni açılan Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği’nin çok büyü öneme sahip olduğuna değinen Karagülle sözlerine şöyle devam etti:

“Çocukların doğumsal hastalıkları, doğum sonrası düzenli olarak uygulanması gereken aşı takibi, mental, fiziksel ve motor gelişimi çocuk sağlığı hastalıkları hekimlerimizce takip edilmektedir. Yeni açılmış olan 10 yataklı 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi ile toplam 24 yataktan oluşan Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniğimizde; hastanemizde doğan ya da diğer sağlık kuruluşlarından hastanemize sevk edilen, yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı olan bebeklerin takip ve tedavisi alanında uzman ve deneyimli ekibimiz ile yürütülmektedir. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerimizde anneler bebeklerini emzirebilmekte olup, anne sütlerinin saklandığı ayrı bir süt saklama birimi de mevcuttur. Prematüre bebeklerimiz hastanemizden taburcu edilmeden önce; annelerin bebek bakımı konusunda özgüvenlerini arttırmak amacıyla; emzirme, beslenme ve bakım eğitimleri verilmek üzere anne, bebek uyum odalarımıza alınmaktadır. Laktasyon ve relaktasyon polikliniğimiz ile de annelere emzirme konusunda gerekli tıbbı ve psikolojik destek verilmektedir.”

“Polikliniklerimize başvuran gebelerin aynı gün içinde muayene ve tedavileri yapılabilmektedir”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinin önemini vurgulayan Başhekim Karagülle şu ifadeleri kullandı:

“Yunus Emre Devlet Hastanesi olarak, alanında tecrübeli, yenilikçi ve konusunda uzman olan hekimlerimizle birlikte; genel kadın sağlığı, menopoz osteoporoz, yardımcı üreme teknikleri, normal ve riskli gebeliklerin takibi ve doğum süreci konularında hizmet vermekteyiz. Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerimiz ve acil ünitemiz ile kadın hastalıklarıyla ilgili tüm konularda hasta kabul etmekte ve polikliniklerimize başvuran gebelerin aynı gün içinde muayene ve tedavileri yapılabilmektedir.”

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