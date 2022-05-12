Destici’den sığınmacılar ve Demirtaş mektubu değerlendirmesi “Sığınmacılar üzerinden Türkiye’de kaos oluşturmak ve çatışma alanı meydana getirmek isteniyor” "Demirtaş teröristtir, mektubunun bizim için hiçbir kıymeti yoktur"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Destici’den sığınmacılar ve Demirtaş mektubu değerlendirmesi “Sığınmacılar üzerinden Türkiye’de kaos oluşturmak ve çatışma alanı meydana getirmek isteniyor” "Demirtaş teröristtir, mektubunun bizim için hiçbir kıymeti yoktur"

İHA

Destici’den sığınmacılar ve Demirtaş mektubu değerlendirmesi “Sığınmacılar üzerinden Türkiye’de kaos oluşturmak ve çatışma alanı meydana getirmek isteniyor” "Demirtaş teröristtir, mektubunun bizim için hiçbir kıymeti yoktur"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sığınmacılar konusunda, “Türkiye’de kaos oluşturmak ve çatışma alanı meydana getirmek isteniyor” dedi. Destici, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın yazdığı mektuplar hakkında da "Demirtaş teröristtir, mektubunun bizim için hiçbir kıymeti yoktur" diye konuştu.
Eskişehir’de bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı’nda düzenlenen fidan dikimine gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ülkede bulunan göçmen sayısının abartıldığını ve bu konu üzerinden kaos oluşturulmak istendiğini belirten Destici, Suriye’de yapılan yaşam alanlarına da değindi. Yaşam alanları için Türkiye’nin yatırım yapmadığını söyleyen Destici, söylentileri kirli bilgi olarak değerlendirdi.

“Türkiye’de 810 milyon sığınmacı varmış gibi göstererek siyasi popülizm yapıyorlar”
Türkiye’de bulunan sığınmacıların sayısının abartılarak siyasi popülizmle birlikte rant sağlanmaya çalışıldığını belirten BBP Genel Başkanı Destici, “Önce Irak’ta sonra Suriye’de yaşanan iç savaşlar ve işgaller neticesinde ülkemizde Suriyeli ağırlıklı bir sığınmacı nüfusu oluştu. İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı net açıklamalarda Türkiye’de 3 milyon 700 bin Suriyeli sığınmacı olduğu ve diğer ülkelerden gelen sığınmacılarla birlikte bu sayının 4 milyona ulaştığı açıklandı. Tabi bazı partilerin genel başkanları da dahil olmak üzere bazı siyasetçilerimiz bu rakımı abartarak, sanki Türkiye’de 810 milyon sığınmacı varmış gibi göstererek siyasi popülizm yapıyorlar. Bununla da yetinmeyerek 2030 sene sonra Türkiye nüfusunun 35 milyonunun sığınmacılardan oluşacağı, demokratik yapının bozulacağı ve Türkiye’nin yaşanamaz bir hale geleceğini gibi gerçek dışı, akıl dışı iddialarda bulunuyorlar. Bunun üzerinden halkın duygularını istismar ederek, halkı galeyana getirerek siyasi rant peşindeler, iktidarı yıpratma peşindeler. Bunlar doğru değil. Bu devlet ve millet meselesidir. Milli bir meseledir. Hepimizin ortak meselesidir. Bunlar üzerinden yapılan siyasi popülizm kabul edilemez. Biz bunları ahlaki ve insani bulmadığımızı daha önceden de net bir şekilde ifade ettik” dedi.

“Türkiye’de kaos oluşturmak ve çatışma alanı meydana getirmek isteniyor”
Türk milliyetçilerinin ırkçı, faşist ve şovenist olmadığını, insana insan olduğu için değer verdiğini belirten Destici, sığınmacılar üzerinden oyunların döndüğünü ifade etti. Karşıt gruplar oluşturarak ülkede kaosun ve çatışma alanlarının meydana gelmesini isteyen siyasetçilerin olduğunu söyleyen Destici, şunları kaydetti:
“Türk Milleti milliyetçidir. Lakin tarihin hiçbir döneminde Türk milliyetçileri ırkçı, faşist, şovenist olmamıştır. Türk milliyetçiliği insan sevgisi üzerine inşa edilmiştir. Hiç kimseyi ırkından, kökeninden, renginden, dilinden, dininden, mezhebinden dolayı da ayırmamıştır. Ülkemize de baktığımız zaman bugün Suriye, Afganistan, Ukrayna ve farklı ülkelerden gelen göçmenler vardır. Bunların hepsini insan olarak görmüştür. Burada en büyük tehdit ve tehlikelerden birisi karşıt grupların oluşturulmasıdır. Türkiye’de kaos oluşturmak ve çatışma alanı meydana getirmek isteniyor. Daha önceki yıllarda farklı ayrımlar yapılarak bu denendi ve başarılı olmadılar. Milletimizin irfanı ve feraseti buna izin vermemiştir. Bugünlerde de sığınmacılar üzerinden böyle bir çatışma alanı oluşturulmak isteniyor. Maalesef ki Türkiye’de bazı siyasi partiler, bazı siyasi parti genel başkanları ve siyasetçileri ile toplum mühendisleri buna çanak tutmaktadır. Bunun üzerinden siyasi rant elde etme peşindeler. Bu tehlikeli bir oyundur. Bu milleti ve ülkeyi ateşe atmaktır. Bu ülkeyi, bu milleti seven herkesin bu ateşten elini uzak tutması gerekir diye düşünüyorum.”

“Suriye’de oluşturulan yaşam alanlarını Türkiye finanse etmiyor”
Özellikle sosyal medyada geniş yer bulan Suriye’de oluşturulacak yaşam alanlarına da değinen Destici, bu projeyi Türkiye’nin finanse etmediğini belirterek, “Çözüm olarak bu sığınmacıların tamamı geldikleri ülkelere geri gönderilmelidir ve gönderileceklerdir. Zaten şu ana kadar 500 bini gönüllü olarak Suriye’ye döndü. Avrupa’ya gidenler, sınır dışı edilenler, başka ülkelere gidenlerle birlikte 1 buçuk milyon civarı sığınmacı farklı sebeplerle Türkiye’den ayrılmıştır. Şimdi de inşallah Suriye’de Türkiye’nin harekât alanlarındaki kontrolünde bulunan ve insanların tehlikesiz şekilde yaşayabileceği bölgelerde yeni yaşam alanları oluşturulmaktadır. Buralar bittiğinde 1 milyondan fazla Suriyeli oraya gönderilecektir. Bu yaşam alanlarının oluşturulmasını da Türkiye’nin değil, dışarıdaki İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin ya da körfez ülkelerin finanse ettiği bilinmektedir. Sanki bu evleri de Türkiye yapıyor, burada millet ekonomik zorluk çekerken Türkiye yeni bir yatırım yapıyor gibi kirli bilgiler dolaştırılıyor. Bu da doğru değildir. Türkiye bu alanın finansmanını değil, buradan gidecek sığınmacıların sağlıklı ve güvenli bir şekilde gitmesi ve orada yaşaması konusunda gayret göstermektedir. Bu da hem insani hem İslami hem ahlaki hem de hukukidir. Türkiye bir korsan devleti değildir. Türkiye Çin, Rusya, Amerika, Avrupa gibi zalim bir devlet değildi. İnsanların boğulmasına, bebeklerin ölmesine göz yumamayız. Ama nihai hedef bu sığınmacıların geldikleri ülkelere güvenli bir şekilde dönmeleridir ve döneceklerdir” açıklamasını yaptı.

“Demirtaş teröristtir, mektubunun bizim için hiçbir kıymeti yoktur”
Terör örgütü üyesi olmaktan tutuklanan ve cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın yazdığı mektuplar hakkında konuşan Destici, Demirtaş’ın mektuplarını önemsemediklerini belirtti. Destici, Millet İttifakı’nın sözcülüğünü yapan gazetecileri de eleştirdi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şu ifadeleri kullandı:
“Açık ve net söylemek istiyorum, Selahattin Demirtaş PKK’lıdır, teröristtir. Terör örgütünün siyasi uzantısı olan partinin eş başkanlığını, adaylığını ve sözde milletvekilliğini yapmıştır. Kardeşi PKK’nın dağ kadrosundadır. Kardeşinden öte kendisi de daha önce açıkça PKK’yı savunmuştur. PKK’nın bir terör örgütü değil kendilerince farklı bir yapılanma olduğunu dile getirmiştir. Kendisi mitinglerde açıkça devletin varlığına kast etmiştir. Devleti bölmekten ve ayrı bir devlet kurmaktan bahsetmiştir. Terörist elebaşının heykelini dikmekten bahsetmiştir. Yetmemiştir 67 Ekim olaylarında kendi tabanını kışkırtarak 2’si polis 37 masum insanın ölmesine neden olan katillerin azmettiricisidir. Bize göre bir teröristtir. Terör örgütü mensubudur. Onun mektubunun bizim için hiçbir kıymeti yoktur. Millet ittifakını oluşturan partiler ve onların medyada sözcülüğünü yapan gazeteci, yorumcu, yazar takımı bu mektuba büyük bir kıymet ve önem vermektedirler. Sanki Demirtaş PKK terör örgütünün bir üyesi, partisinin bir eş başkanı değil de barış elçisiymiş gibi birliği amaçlayan, devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklal ve istikbalini savunan birisiymiş gibi yorum yapıyorlar. Onların da gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Devletin varlığından, ülkenin bütünlüğünden, milletin istiklal ve istikbalinden yana olan hiç kimseyi bu denli savunmamışlardır. Bazı yayın kuruluşlarındaki yorumculara bakıyoruz, hain terör örgütü PKK’nın üyesi olan, PKK’ya terör örgütü demeyen birisini övüyorlar. Milletimizin bu gerçekleri görerek 2023’te değerlendirmesini istiyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geleneksel seramik yapımı sanatsever öğrencileri çamur ile buluşturdu
YEREL HABERLER Geleneksel seramik yapımı sanatsever öğrencileri ...
Her okulda bir hemşire bulunması projesine ESOGÜ’den katkı Prof. Dr. Özlem Örsal: “‘Okul Sağlığı Hemşireliğine’ geçiş için ilk adım atılmıştır”
YEREL HABERLER Her okulda bir hemşire bulunması projesine ESOGÜ’den katkı Prof. ...
Muhsin Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı’na bin sedir ve karaçam fidanı dikildi
YEREL HABERLER Muhsin Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı’na bin sedir ve ...
Uyuşturucu ticaretinden yargılanan 3 sanığa toplamda 40 yıl 6 ay hapis ve 82 bin TL para cezası
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden yargılanan 3 sanığa toplamda ...
Eskişehir’deki pompalı tüfekli cinayet davasında mütalaa verildi
YEREL HABERLER Eskişehir’deki pompalı tüfekli cinayet davasında ...
Komorlu İbrahim’in gözünden Eskişehir Vatandaşların hem sanata hem de Eskişehirspor’a bağlılığından etkilendi İbrahim Nourdine: “Eskişehir’in kültürel değerleri Türkiye turizmi açısından çok değerli”
YEREL HABERLER Komorlu İbrahim’in gözünden Eskişehir Vatandaşların ...
‘Alternatif Enerji Kaynaklarının Verimli Kullanımı’ konulu kimya projeleri ile Türkiye birincisi oldular
YEREL HABERLER ‘Alternatif Enerji Kaynaklarının Verimli Kullanımı’ ...
Bozüyük Açık Cezaevi 2. Müdürü Beliye’den Başkan Bozkurt’a ziyaret
YEREL HABERLER Bozüyük Açık Cezaevi 2. Müdürü Beliye’den Başkan ...
Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne yeni birim
YEREL HABERLER Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne yeni birim
OSB’den hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER OSB’den hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
Jandarmadan çocuklara uygulamalı trafik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan çocuklara uygulamalı trafik eğitimi
Her sezon milyonlarca fideyi toprakla buluşturuyor Serada üretilen sebze ve meyve fideleri, çiftçiye can suyu oluyor Fide üreticisi Sadık Güven: “Şu anda Eskişehir’de tek büyük sistem olarak kuran biziz”
YEREL HABERLER Her sezon milyonlarca fideyi toprakla ...
Özel Ümit çalışanlarından kök hücre bağışı
YEREL HABERLER Özel Ümit çalışanlarından kök hücre bağışı
Kuaför Hasan Hüseyin Yılmaz'a jüri mansiyon ödülü
YEREL HABERLER Kuaför Hasan Hüseyin Yılmaz'a jüri mansiyon ödülü
Jandarmayla diyalogları gündem olan 86 yaşındaki Tevhide Yalçın, vefat etti
YEREL HABERLER Jandarmayla diyalogları gündem olan 86 yaşındaki ...
İdare Mahkemesi, valilik yasaklarına itirazı kabul etmedi (2)
YEREL HABERLER İdare Mahkemesi, valilik yasaklarına itirazı kabul ...
İdare Mahkemesi, valilik yasaklarına itirazı kabul etmedi
YEREL HABERLER İdare Mahkemesi, valilik yasaklarına itirazı kabul ...
Otobüsün çarpmasıyla şarampole yuvarlanan minibüsteki 2’si çocuk 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otobüsün çarpmasıyla şarampole yuvarlanan minibüsteki ...
Özel bireylerden “Geçiş” sergisi
YEREL HABERLER Özel bireylerden “Geçiş” sergisi
ESOGÜ'de 'Kariyer Haftası 2022' başladı
YEREL HABERLER ESOGÜ'de 'Kariyer Haftası 2022' başladı
Demiryolu elektrik hattındaki 3 tonluk gergi ağırlığını çalan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Demiryolu elektrik hattındaki 3 tonluk gergi ...
Günyüzü ilçesinde öğrencilere yayalar için güvenli trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Günyüzü ilçesinde öğrencilere yayalar için güvenli ...
Trafik kurallarına uyulması için bilgilendirme yapıldı
YEREL HABERLER Trafik kurallarına uyulması için bilgilendirme ...
Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi’nde yeni dönem
YEREL HABERLER Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi’nde yeni dönem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.