Destici: Sığınmacılar üzerinden siyasi rant elde etme peşindeler (2)



'YASAKLAMA KARARINI DOĞRU BULUYORUM'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, valiliğin aldığı, müzik festivaline ilişkin yasaklama kararını doğru bulduğunu söyledi. Eskişehir kent merkezindeki esnaf ziyareti sırasında gazetecilerin soruları üzerine konuşan Destici, "Bu organizasyonlar yapılırken gözetilmesi gereken bir husus şudur; toplumun örf ve adetlerine, inançlarına, gelenek ve göreneğine herkesin saygı duyması lazım. Müzik festivali adı altında, sanat adı altında bizim ahlakımızla meşrebimizle inancımızla kültürümüzle uygun olmayan gayriahlaki diyebileceğimiz davranışları içinde yoğunluklu olarak barındıran bu tür faaliyetlerle ilgili bizim şerhimiz var. Müzik festivali adı altında şarap festivali, bira festivali, böyle haram olan davranışların sergilenmesi normalmiş gibi sanki orada 2 günlük bir serbest bölge bu anlamda oluşturuluyor gibi bir organizasyonu ben şahsen, memleketim için de ülkem için de milletim için de insanım için de gençlerim için de uygun görmem" diye konuştu. (DHA)Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2022-05-12 16:21:40



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