Gülistan Turan'ın hedefi Dubai’deki Dünya Muay Thai Şampiyonası Türkiye’de dövüş sporlarından para kazanmak zor Gülistan Turan: “Kadın dövüşçüler maddi ve manevi olarak desteklenmeli”

Türkiye’de dövüş sporlarından bir kazanç elde edebilmenin zor olduğuna değinen milli dövüşçü Gülistan Turan, “Ülkemizde, özellikle bu branşta inanılmaz yetenekli kadın dövüşçüler var, fakat ne yazık ki maddi imkansızlıklar yüzünden istikrarlı olamıyorlar” dedi.

Türkiye’deki ve dünyadaki Muay Thai Şampiyonaları’nda aldığı kupalarla adını Türk spor tarihine kazıyan 25 yaşındaki milli kadın dövüşçü Gülistan Turan, 7 yıldır Muay Thai ile uğraştığını ve bu süre zarfında ise bir dünya üçüncülüğü, bir Avrupa Kupası ikinciliği ve 4 kere de A klasmanda Türkiye şampiyonu olduğundan bahsetti. 26 Mayıs ile 5 Haziran arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenecek olan Büyükler Dünya Muay Thai Şampiyonası için sıkı çalışmalar yaptığını dile getiren Turan; dövüş sporlarına, bir heves olarak başladığını fakat daha sonra ise bunu bir yaşam tarzı haline getirdiğini söyledi. Özel hayatında yaşadığı problemleri antrenmanlara başladıktan sonra salonun dışarısında bıraktığını belirten milli sporcu Turan, “Bana benzemeye çalışan genç kızları gördükçe, ülkem için faydalı işler yaptığımın daha çok farkına varıyorum” ifadelerini kullandı.



“Dünya ve Avrupa derecelerimize rağmen emeğimizin karşılığını alamıyoruz”

Kadınların kendilerini savunmak için herhangi bir erkeğe ihtiyaç duymamaları gerektiğini ringlerdeki başarısıyla anlatmaya çalıştığını söyleyen Gülistan Turan, “Türkiye’de dövüş sporları üzerinden bir kazanç elde etmek gerçekten çok zor. Dünya ve Avrupa derecelerimize rağmen emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Mesela; profesyonel olarak canlı yayınlardaki organizatörlerin biz dövüşçülere sunduğu düşük miktarlardaki ücretlere karşılık, kendimiz sponsorluklar aramak zorunda kalıyoruz. Bir sporcunun yurt dışına açılma fırsatı varsa inanın tüm bu döktüğü ter, yaptıklarına değiyor. Ama biz, bu ülke bayrağını dalgalandırabilmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“Başarılı ve kendini savunan kadınları takdir ediyorum”

“Türkiye’de, inanılmaz yetenekli kadın dövüşçüler var fakat ne yazık ki maddi imkansızlıklar yüzünden istikrarlı olamıyorlar” diyerek sözlerine devam eden başarılı sporcu, “Muay Thai branşına küçük yaşlarda yani temelden başlamak en sağlıklısıdır. Tabii benim gibi 18’inden sonra başlayıp ringlerde başarılı olanlar da var. Yeter ki bu alana odaklanılsın ve sıkı çalışılsın, gerisi iplik söküğü gibi geliyor. Açıkçası, amaçsız ve güçsüz bir kadın olmak yerine, başarılı ve her fırsatta kendisini savunan kadınları takdir ediyorum” açıklamasında bulundu.

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