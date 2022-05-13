Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu’nda ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı’ etkinliği

Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu’nda; rehberlik hizmetleri ve Yeşilay Kulüp çalışmaları doğrultusunda, Millî Eğitim Bakanlığı’nın ve Yeşilay Cemiyeti’nin iş birliği ile yürüttüğü ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı’ etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz, Şube Müdürü Şahin Ünver, Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şube Başkanı Uzman Doktor Sıtkı Karaca, Yeşilay Cemiyeti üyeleri ve Yeşilay gönüllüsü üniversite öğrencileri katıldı. Etkinlik; Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, bağımlılıkla ilgili bilgilerini ve deneyimlerini zoom üzerinden öğrencilerle ve öğretmenlerle paylaştığı açılış konuşmasıyla başladı, Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şube Başkanı Uzman Doktor Sıtkı Karaca’nın bilgilendirme sunumuyla devam etti. Zoom toplantısı sonrasında; okul bahçesinde müzik eşliğinde oyun ve yarışmalar düzenlendi. Devamında doğa bilincini vurgulayan çiçek ekimi gerçekleştirildi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik dilek ve temennilerle son buldu.

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